'STANJE BEZBEDNOSTI U PIROTSKOM OKRUGU STABILNO' Dačić: Policijska uprava u ovom kraju je strateški veoma bitna, postignuti rezultati dobri (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je danas Policijsku upravu i Odeljenje za vanredne situacije u Pirotu i ocenio da je stanje bezbednosti na području Pirotskog okruga stabilno i da su postignuti dobri rezultati u svim oblastima rada.

„Policijska uprava u Pirotu je strateški veoma bitna zato što se ona praktično nalazi na prvoj liniji tog fronta koji smo mi imali u proteklim godinama. Tu je pre svega reč o ilegalnim migracijama, ali čim su ilegalni kanali i tokovi u pitanju to nisu samo migranti. Reč je naravno i o trgovini narkoticima, oružjem i svim drugim nedozvoljenim sredstvima. Ono što je bitno to je da je stanje bezbednosti u ovoj policijskoj upravi stabilno, da su postignuti rezultati dobri, da se situacija vezana za ilegalne migracije stabilizovala, da je taj broj u prethodnoj godini u odnosu na godinu ranije bila 50 odsto niža, ali ta potencijalna opasnost uvek postoji“, rekao je Dačić.

Ministar je podsetio da najveći broj ilegalnih migracija dolazi sa teritorije Severne Makedonije i Bugarske i istakao da će pripadnici Policijske uprave u Pirotu, zajedno sa jedinicama granične policije, i dalje nastaviti sa redovnim aktivnostima kad je reč o borbi protiv ilegalnih migracija.

Dačić je naglasio da je sačuvan stabilan javni red i mir i dodao da su ostvareni dobri rezultati u svim drugim linijama rada.

Ministar je, kako je rekao, obišao i Sektor za vanredne situacije, ističući da je ovaj okrug teritorijalno dosta veliki, a nije pokriven stanovništvom, zbog čega je dosta zahtevan kad je reč o vanrednim situacijama, naglasivši da su česti požari tokom leta.

„Naš zadatak u sledećem periodu će biti sledeći. Prvo, jačanje kadra, odnosno mi moramo da napravimo i te nove sistematizacije koje će da definišu povećanje broja ljudi koji rade ovde u policijskoj upravi, u Sektoru za vanredne situacije.

Takođe, značajan deo mora da bude i rešavanje same zgrade naše policijske uprave, gde mi veliki novac dajemo na zakup i želimo jednostavno da to pitanje rešimo, da naša policijska uprava bude stacionirana na jednom mestu i da to bude naša zgrada. To su zadaci u narednom periodu i zato nas raduje to da je i u ovako teškim uslovima kao što je bila prošla godina očuvan stabilan javni red i mir i da se pokazala još jednom velika uloga policije i celog Ministarstva unutrašnjih poslova“, zaključio je Dačić.

