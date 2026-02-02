AKTUELNO

Društvo

GSP: Zbog leda na kolovozu preusmerene linije 20, 27, 38, 74 i 79

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Dušan Aničić ||

Sva vozila gradskog prevoza u Beogradu krenula su jutros na vreme i po redovnom redu vožnje, ali zbog leda na kolovozu nekoliko linija saobraća izmenjenom trasom, saopšteno je agenciji Tanjug iz Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP).

Leda na kolovozu ima u Vizantijskoj ulici u Velikom Mokrom Lugu, zbog čega je preusmeren autobus na liniji 38, kao i u Ulici Koste Nađa, zbog čega su preusmerene linije autobusa 20, 27, 74 i 79.

Na ulicama je od jutros ukupno 1.485 vozila GSP-a, od čega 118 tramvaja, 77 trolejbusa i 1.290 autobusa.

Autor: S.M.

