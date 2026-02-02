Stiže spas za meštane kod Gornjeg Milanovca: Gradi se most dug 18 metara, spojiće dva skoro zaboravljena sela

Nakon decenija čekanja konačno se rešava jedan od najvećih problema za oko 70 domaćinstava u selu Koštunići kod Gornjeg Milanovca, jer je u toku izgradnja mosta preko reke Čemernice, a radovi se, prema rečima nadležnih, odvijaju planiranom dinamikom.

- Novi most imaće veliki značaj za meštane ovog kraja, jer će omogućiti sigurniju i funkcionalniju vezu sela Koštunići sa Pranjanima, kao i rešavanje dugogodišnjeg infrastrukturnog problema. Izgradnjom ovog mosta rešava se dugogodišnji infrastrukturni problem za oko 70 domaćinstava, a ujedno se unapređuje lokalna saobraćajna i komunalna infrastruktura na području opštine Gornji Milanovac - kazao je za RINU Dejan Kovačević predsednik opštine Gornji Milanovac.



Novi most na Čemernici biće dug 18 metara, a projekat, pored same mostovske konstrukcije, obuhvata i uređenje rečnog korita, zidanje priobalja, kao i izgradnju pristupnih puteva. Izvođač radova je gornjomilanovačka firma “Svin“ d.o.o, član grupe “Gramar“ iz Beograda, dok ukupna vrednost investicije iznosi 20.515.308 dinara sa PDV-om.



- Rešavamo višedecenijski problem meštana koji su tokom leta reku prelazili isključivo traktorima i poljoprivrednim mašinama, dok su zimi imali mogućnost prelaska samo preko pešačkog mosta – istakao je Kovačević.



Kako je naglasio, opština Gornji Milanovac je u ovoj godini za infrastrukturne projekte izdvojila više od pola milijarde dinara.



- Sedam mostova gradimo u ovoj godini, a ukupna ulaganja u infrastrukturu premašuju pola milijarde dinara. Nadamo se da ćemo ovaj ambiciozni plan realizovati u potpunosti – rekao je predsednik opštine.

Autor: S.M.