Dačić za Pink: Znatno smanjen broj krivičnih dela u poslednjih 25 godina

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je prošle godine u odnosu na 2001. godinu u Srbiji smanjen broj krivičnih dela, ubistava, teških ubistava i naveo da je broj krivičnih dela 2001. godine bio 123.490 a prošle godine 64.707, što je više nego duplo manje.

- Pri tome kada govorimo o nekim najeklatantnijim primerima teških krivičnih dela, to su ubistva i teška ubistva, 2001. godine bilo je 215 ubistava i teških ubistava a 2025. godine 64. Što se tiče ubistva u pokušaju i teških ubistava u pokušaju, 2001. godine bilo ih je 202 a 2025. godine 116. Silovanja je 2001. godine bilo 117 a 2025. godine 53 - rekao je Dačić za Novo jutro TV Pink.

Naveo je i da je 2001. imovinskih delikata bilo 24.835 a 2025. godine 13.326, razbojništava 2001. godine 3.140 a 2025. godine 645, lišavanja života je 2003. godine bilo 58 a 2025. godine 29.

Prema njegovim rečima radi se o velikim razlikama u broju teških krivičnih dela.

Kada je reč o drogi 2000. i 2021. godine zaplenjeno je od jednu i po tonu do jedne tone i devedeset, a prošle godine je zaplenjeno šest tona i 302 kilograma.

Dačić je istakao da ne zna šta je moglo biti zloupotrebljeno u slučaju zaplene droge u okolini Kruševca, kakvih tumačenja i komentara je bilo u javnosti.

- Ta akcija da je neko želeo nekoga da spasava ili da mu gleda kroz prste, sigurno da tih akcija ne bi ni bilo. Ovo je rekordna zaplena koja samim tim zaslužuje sve čestitke i sva nadležna tužilaštva i državne institucije, sve službe u okviru uprave kriminalističke policije, ali ne samo one, već postoji i jedan deo forenzike koji se nalaze u upravi za tehniku, a naravno i pripadnici područnih policijskih uprava gde se ovakve akcije sprovode, zaslužuju čestitke - naglasio je Dačić.

Srpska policija zaplenila je 30. januara ove godine više od pet tona marihuane u Konjuhu kod Kruševca, što predstavlja najveću zaplenu droge u istoriji države.

