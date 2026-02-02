AKTUELNO

Društvo

Dačić za Pink: Znatno smanjen broj krivičnih dela u poslednjih 25 godina

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je prošle godine u odnosu na 2001. godinu u Srbiji smanjen broj krivičnih dela, ubistava, teških ubistava i naveo da je broj krivičnih dela 2001. godine bio 123.490 a prošle godine 64.707, što je više nego duplo manje.

- Pri tome kada govorimo o nekim najeklatantnijim primerima teških krivičnih dela, to su ubistva i teška ubistva, 2001. godine bilo je 215 ubistava i teških ubistava a 2025. godine 64. Što se tiče ubistva u pokušaju i teških ubistava u pokušaju, 2001. godine bilo ih je 202 a 2025. godine 116. Silovanja je 2001. godine bilo 117 a 2025. godine 53 - rekao je Dačić za Novo jutro TV Pink.

Naveo je i da je 2001. imovinskih delikata bilo 24.835 a 2025. godine 13.326, razbojništava 2001. godine 3.140 a 2025. godine 645, lišavanja života je 2003. godine bilo 58 a 2025. godine 29.

Prema njegovim rečima radi se o velikim razlikama u broju teških krivičnih dela.

pročitajte još

ZAPLENA OD 200.000 EVRA U ZEMUN POLJU: Policija otela dilerima pola miliona tableta! Dačić na Pinku otkrio sve detalje

Kada je reč o drogi 2000. i 2021. godine zaplenjeno je od jednu i po tonu do jedne tone i devedeset, a prošle godine je zaplenjeno šest tona i 302 kilograma.

Dačić je istakao da ne zna šta je moglo biti zloupotrebljeno u slučaju zaplene droge u okolini Kruševca, kakvih tumačenja i komentara je bilo u javnosti.

Foto: Tanjug/MUP Republike Srbije

- Ta akcija da je neko želeo nekoga da spasava ili da mu gleda kroz prste, sigurno da tih akcija ne bi ni bilo. Ovo je rekordna zaplena koja samim tim zaslužuje sve čestitke i sva nadležna tužilaštva i državne institucije, sve službe u okviru uprave kriminalističke policije, ali ne samo one, već postoji i jedan deo forenzike koji se nalaze u upravi za tehniku, a naravno i pripadnici područnih policijskih uprava gde se ovakve akcije sprovode, zaslužuju čestitke - naglasio je Dačić.

Srpska policija zaplenila je 30. januara ove godine više od pet tona marihuane u Konjuhu kod Kruševca, što predstavlja najveću zaplenu droge u istoriji države.

Autor: Pink.rs

#Ivica Dačić

#Kruševac

#Zemun

#akcija policije

#krivična dela

#smanjen broj krivičnih dela

POVEZANE VESTI

Hronika

'POLICIJA IMA SVOJE JASNE USTAVNE ZADATKE' Dačić: Sačuvali smo stabilan javni red i mir uprkos brojnim iskušenjima

Hronika

KRVAVA STATISTIKA: Najveći broj UBISTAVA u Srbiji dogodio se 2001. godine, a u poslednjih PET GODINA taj broj je u PADU!

Hronika

TRI PUTA PROVALILI U OSNOVNU ŠKOLU I KRALI BELU TEHNIKU: Čačanska policija imala pune ruke posla - rasvetlili čak 24 krivična dela

Društvo

MUP OBJAVIO NEVEROVATNE PODATKE! Značajan PAD krivičnih dela u Srbiji: Ovakve brojke nisu zabeležene u poslednjih 20 godina!

Hronika

Dačić: Beogradska policija identifikovala i uhapsila izvršioce krivičnih dela razbojništva nad taksistima

Svet

MITO I KORUPCIJA: U Rusiji je od početka 2024. kažnjeno 30.000 vojnika