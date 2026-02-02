U ovim delovima Srbije sutra LEDENI DAN: Mraz će da STEGNE, a stiže pojava koju niko ne može da smisli

Srbija će, prema najavi RHMZ-a, u utorak biti pod uticajem hladnog vremena uz slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana nad većim delom zemlje očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i toplije vreme, dok će se na istoku Srbije zadržati oblačno i hladno vreme (ledeni dan).

Kako navode iz RHMZ -a, jutro će biti hladno uz slab, ponegde i umeren mraz. Uveče i tokom noći stiže postepeno naoblačenje sa zapada, koje će na severozapadu i zapadu Srbije ponegde usloviti kišu.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata jak, uveče i olujni, jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od -7 do -2 stepena, a najviša dnevna u većini mesta od 4 do 10, a samo na istoku hladnije oko -5 - navode iz RHMZ.

Toplo vreme sa čestim prolaznim naoblačenjima sa kišom



U sredu i četvrtak ujutru očekuje nas umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom, a zatim u četvrtak tokom dana uglavnom suvo vreme uz delimično razvedravanje.

U košavskom području do četvrtka i vetrovito sa košavom koja će na jugu Banata i u donjem Podunavlјu imati i udare olujne jačine.

Do kraja ove i početkom sledeće sedmice zadržaće se toplo vreme sa čestim prolaznim naoblačenjima sa kišom, a od ponedelјka se ponovo očekuje i pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

U Beogradu hladno uz slab mraz

U Beogradu će sutra ujutru biti hladno uz slab mraz, a tokom dana promenljivo i malo toplije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

Duvaće slab i umeren vetar, uveče jak, jugoistočni.

Najniža temperatura biće od -4 do -2 stepena, a najviša dnevna oko 6.

Autor: A.A.