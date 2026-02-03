ODSEKLI MU JEZIK I RUKU ZBOG ISTINE: Danas slavimo Svetog Maksima, zaštitnika svih koji NEPRAVEDNO STRADAJU!

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju spomen na Svetog Maksima Ispovednika, jednu od najvažnijih figura u istoriji hrišćanstva.

Čovek koga nazivaju "Ocem pravoslavlja" postao je simbol nepokolebljive vere nakon što je zbog svojih uverenja prošao kroz nezamislivu torturu.

OD DVORA DO PROGONSTVA Iako je rođen kao plemić i bio visoki dvorjanin cara Iraklija, Maksim je shvatio da svetovni sjaj nije njegova sudbina. Zamonašio se i postao najglasniji branilac vere u vreme kada su i car i patrijarh zastupali jeres.

JEZIVA KAZNA ZA ISTINU Njegova borba za istinu skupo ga je koštala. Kako bi ga ućutkali, dželati su mu odsekli jezik, a da ne bi mogao da širi učenje, odsekli su mu i desnu ruku. Ponižavan, pljuvan i prebijen, proteran je na kraj carstva gde je izdahnuo u samoći, bez hrane i vode. Ipak, istorija je pokazala da je bio u pravu – njegovo učenje kasnije je prihvaćeno kao jedino ispravno.

OBAVEZAN OBIČAJ I ZAŠTITA Sveti Maksim se smatra zaštitnikom svih onih koji nepravedno pate i stradaju. Veruje se da danas treba ispoštovati običaj molitve ovom svecu, jer on "čuje" vapaje onih kojima je učinjena nepravda.

MOĆNA MOLITVA ZA DANAS:

Nastavniče pravoslavlja, učitelju pobožnosti i čistote... moli Hrista Boga, da spase duše naše.

Veruje se da će molitvom upućenom ovom svetitelju sve zemaljske patnje, bar na ovaj veliki praznik, biti ublažene ili potpuno otklonjene.

Autor: Dalibor Stankov