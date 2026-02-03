AKTUELNO

Društvo

ODSEKLI MU JEZIK I RUKU ZBOG ISTINE: Danas slavimo Svetog Maksima, zaštitnika svih koji NEPRAVEDNO STRADAJU!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju spomen na Svetog Maksima Ispovednika, jednu od najvažnijih figura u istoriji hrišćanstva.

Čovek koga nazivaju "Ocem pravoslavlja" postao je simbol nepokolebljive vere nakon što je zbog svojih uverenja prošao kroz nezamislivu torturu.

OD DVORA DO PROGONSTVA Iako je rođen kao plemić i bio visoki dvorjanin cara Iraklija, Maksim je shvatio da svetovni sjaj nije njegova sudbina. Zamonašio se i postao najglasniji branilac vere u vreme kada su i car i patrijarh zastupali jeres.

JEZIVA KAZNA ZA ISTINU Njegova borba za istinu skupo ga je koštala. Kako bi ga ućutkali, dželati su mu odsekli jezik, a da ne bi mogao da širi učenje, odsekli su mu i desnu ruku. Ponižavan, pljuvan i prebijen, proteran je na kraj carstva gde je izdahnuo u samoći, bez hrane i vode. Ipak, istorija je pokazala da je bio u pravu – njegovo učenje kasnije je prihvaćeno kao jedino ispravno.

OBAVEZAN OBIČAJ I ZAŠTITA Sveti Maksim se smatra zaštitnikom svih onih koji nepravedno pate i stradaju. Veruje se da danas treba ispoštovati običaj molitve ovom svecu, jer on "čuje" vapaje onih kojima je učinjena nepravda.

MOĆNA MOLITVA ZA DANAS:

Nastavniče pravoslavlja, učitelju pobožnosti i čistote... moli Hrista Boga, da spase duše naše.

Veruje se da će molitvom upućenom ovom svetitelju sve zemaljske patnje, bar na ovaj veliki praznik, biti ublažene ili potpuno otklonjene.

Autor: Dalibor Stankov

#Krsna slava

#Molitva

#SPC

#hronika pravoslavlja

#istorija hrišćanstva

#običaji

#pravoslavlje

#sveti maksim ispovednik

#verski kalendar

#čuda svetaca

POVEZANE VESTI

Društvo

Obeležavamo dan posvećen najprogonjenijem svecu u istoriji hrišćanstva: Slavimo Svetog Atanasija Velikog - ovo su običaji u Srbiji

Extra

Slavimo Svetog Kirila Aleksandrijskog: Ovo je molitva koji vernici danas izgovaraju (VIDEO)

Društvo

Predvideo je veliki događaj, veruje se da za spas duše treba izgovoriti ovu molitvu! Danas slavimo Svetog proroka Avakuma

Društvo

Slavimo svetog sveštenomučenika Grigorija: Ovu kratku molitvu danas treba da pročitate za spas duše!

Extra

Danas slavimo Svetog Evtihija: Veruje se da treba otići u crkvu i izgovoriti OVU molitvu

Društvo

Veruje se da ova molitva donosi zdravlje i napredak svakoj porodici: Danas slavimo svetog Sveštenomučenika Avtonoma!