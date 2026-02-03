VAŽNO ZA PUTNIKE: Pet linija GSP-a od jutros vozi izmenjenom trasom, radovi na Tošinom bunaru menjaju saobraćaj!

Zbog početka radova na redovnom održavanju kolovoza u ulicama Tošin bunar, dr Žorža Matea i delu auto-puta za Zagreb, od jutros je na snazi izmena režima rada pet linija javnog prevoza, potvrđeno je iz GSP-a za Tanjug.

Izmene se odnose na linije 74, 75, 76, 708 i noćnu liniju 72N, a radovi će trajati sve do 25. februara.

Nove trase linija 74, 75, 708 i 72N Ove linije će u smeru ka gradu saobraćati sledećom trasom:

Partizanske avijacije – Silazna rampa na Motoput M11 – Motoput M11 – Silazna rampa na ulicu Tošin bunar – Tošin bunar – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnim trasama.

Napomena: U smeru ka Bežanijskoj kosi, ovi autobusi saobraćaju svojim redovnim trasama.

Izmena na liniji 76 Linija 76 menja trasu u oba smera:

Ka Bežanijskoj kosi: Redovnom trasom do stajališta "Hotel Nacional" – Partizanske avijacije – nadvožnjak preko Motoputa M1 – auto-put za Zagreb – dr Žorža Matea i dalje redovnom trasom.

Ka gradu: Partizanske avijacije – Silazna rampa na Motoput M11 – Motoput M11 – Silazna rampa na Tošin bunar – Tošin bunar – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovno.

Iz GSP-a napominju da se na ostalim linijama javnog gradskog prevoza saobraćaj odvija bez zastoja i po planiranom redu vožnje.

Autor: Dalibor Stankov