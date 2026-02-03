Nestorović: Brza pruga Beograd–Budimpešta simbol nove ere razvoja Srbije

Dejan Nestorović, televizijsko lice i aktivista za ljudska i ekološka prava, u razgovoru za Pink.rs, ističe da brza pruga Beograd–Budimpešta nije samo infrastrukturni projekat, već simbol strateške vizije Srbije za modernu i povezanu budućnost!

- Ova železnica šalje jasnu poruku da Srbija želi da bude deo evropskih tokova, a ne njihova periferija - kaže Nestorović i dodaje:

- Ne radi se samo o brzini ili modernim vozovima – radi se o tome kako infrastrukturni projekti konkretno poboljšavaju svakodnevni život građana.

Nova transportna osa i socijalni uticaj

Nestorović izražava zadovoljstvo da modernizovana deonica Beograd–Novi Sad–Subotica već funkcioniše i omogućava putovanja brzinama do 200 kilometara na sat.

- Sada je moguće stići do Subotice za oko 80 minuta, što ranije nije bilo zamislivo. Za obične ljude, to znači više mogućnosti za posao, studije i pristup zdravstvenim ili obrazovnim institucijama.

On dodaje da pruga već pokazuje ekonomski značaj.

- Teretni vozovi koji povezuju luku Pirej sa centralnom Evropom pokazuju da Srbija postaje logistički koridor u regionu. Infrastruktura može biti pravi motor društvenog i ekonomskog razvoja.

Povezanost sa Evropom i regionalni značaj

Nestorović naglašava da završetak mađarskog dela pruge će omogućiti putovanje između Beograda i Budimpešte za samo nekoliko sati.

- To znači konkurenciju za avio-saobraćaj, ali i ekološki prihvatljiviji način mobilnosti. Pruga otvara nove mogućnosti za turizam, posao i razmenu ideja u regionu.

Strateški i društveni značaj

- Projekat Beograd–Budimpešta nije samo infrastrukturni poduhvat – on je deo šire strategije Srbije da postane transportno i logističko čvorište jugoistočne Evrope - govori Nestorović i ističe:

- Njegov stvarni značaj meriće se po tome koliko doprinosi ekonomskom rastu, smanjenju regionalnih razlika i unapređenju kvaliteta života građana.

Za građane Srbije, kaže Nestorović, brza pruga znači veću slobodu kretanja i više opcija za život i posao.

- Za privredu, znači niže troškove i veću konkurentnost. Za mlade ljude, poruka je jasna – budućnost može postojati ovde, u zemljiSrbiji koja se povezuje sa Evropom na jednakim osnovama - zaključuje Nestorović.