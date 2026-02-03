AKTUELNO

Društvo

Oglasio se AMSS: Evo kakvo je trenutno stanje na granicama i auto-putevima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Siniša Kopunović ||

Prema podacima JP ''Putevi Srbije, na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je večeras iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni na GP Horgoš, na izlazu, čekaju 120 minuta, a na ulazu 35 minuta, na GP Kelebija, izlaz 180 minuta, GP Batrovci, izlaz 120 minuta, GP Šid, izlaz 240 minuta i GP Sremska Rača, izlaz 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

#AMSS

#JP PUTEVI SRBIJE

#Stanje na putevima

#granice

#gužva

