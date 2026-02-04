DEGUSTATOR HRANE ZA PSE, MUZAČ ZMIJSKOG OTROVA... Deset najčudnijih poslova na svetu koje ljudi zaista rade - Ovo morate da čujete!

Ako vam je posao postao monoton i razmišljate o promeni, možda će vas iznenaditi kakvi sve poslovi zaista postoje. Iako nisu za svakoga, verovali ili ne, sve ove poslove rade stvarni ljudi, i od njih zarađuju.

Donosimo listu 10 najčudnijih poslova na svetu.

10. Profesionalni spavač

Jedan hotel u Finskoj zaposlio je „profesionalnog spavača“ kako bi testirao udobnost svojih kreveta. Zaposlena osoba svake noći spava u drugom krevetu i piše detaljnu recenziju o kvalitetu sna i komforu.

Iako zvuči kao šala, ovaj posao zaista postoji. U Velikoj Britaniji jedan čovek zarađuje tako što boji kartone i prati koliko je vremena potrebno da se nove vrste boja osuše, uz beleženje promena u boji i teksturi.

8. Profesionalni gledalac Netfliksa

Za jednog srećnika, gledanje serija i filmova je posao. Netfliks zapošljava ljude koji gledaju sadržaj pre objavljivanja i dodeljuju mu odgovarajuće oznake. To pomaže korisnicima da lakše pronađu ono što žele da gledaju.

7. Gurač vozova

Ako vam je gradski prevoz prepun, japanski vozovi su poseban nivo. Tamo postoje zaposleni, poznati kao oshiya, čiji je posao da fizički guraju putnike u voz kako bi vrata mogla da se zatvore.



6. Profesionalni narikači

U pojedinim delovima jugoistočne Azije veruje se da glasna sahrana pomaže pokojniku na putu ka zagrobnom životu. Zato se angažuju profesionalni narikači koji glasno plaču tokom ceremonije.

5. Muzač zmijskog otrova

Ovaj posao nije za one slabog srca. Zadatak je prikupljanje otrova otrovnih zmija, koji se kasnije koristi za proizvodnju seruma i lekova. Opasan, ali izuzetno važan posao.

4. Degustator hrane za pse

Degustatori hrane za pse probaju nove proizvode kako bi ocenili ukus i teksturu, ali i uporedili ih sa konkurentskim brendovima. Na meniju su granule, konzerve i keksi. Prijatno?

3. Sudija mirisa

Kako bi se testirala efikasnost novih proizvoda za ličnu higijenu, „sudije mirisa“ ocenjuju dah, stopala i pazuhe volontera. Njihov njuh se redovno testira kako bi procene bile pouzdane.

2. Degustator Marmitea

Marmite je proizvod koji ili obožavate ili mrzite. Jedan od degustatora, St Džon Skelton, više od 30 godina proverava da li svaka serija ima odgovarajuću teksturu, gustinu i ukus. Do sada je pojeo oko 3.000 tegli.



1. Dostavljač pice - ronilac

Kao da podvodni hotel na Floridi nije dovoljno neobičan, tu je i ronilac koji gostima dostavlja picu. Noseći je u vodootpornom pakovanju, on je verovatno jedini dostavljač na svetu koji radi pod morem.

Možda vaš posao i nije tako loš?

Autor: D.Bošković