NISI SAMA: Emotivna priča o ozdravljenju zatvorila januarski repertoar u teatru humanosti

Fondacija Mozzart donirala više od pola miliona za lečenje Ivane Karanović.

„Zašto se baš meni ovo dešavaˮ, najčešće je pitanje nakon suočavanja sa dijagnozom. Teškom,neizvesnom, onom koju često ne umeš ni da pročitaš. Tama, strah, borba, prihvatanje, nada,ozdravljenje... Upravo tako je Ana Dornik na sceni Fondacije Mozzart predstavila svoj puttransformacije i borbu koju je vodila tiho iza kulisa ogolila pod svetlima reflektora. Podršku nasceni pružili su joj Ivana Popović i Žarko Stepanov u multimedijalnom performansu „Ožiljci odmedaˮ koji je zatvorio januarski repertoar u teatru humanosti na Dorćolu, uz jasnu porukusvima koji vode neke svoje bitke – nisi sam(a).

Upravo ova poruka je celog januara provejavala na daskama koje život znače u FondacijiMozzart. Smenjivali su se glumci, izvodile drame, komedije, satire i poetske večeri, ali sve suimale zajedničku nit. Ulaznica za svaki od ovih događaja bila je SMS poruka 1910 na 3030 zalečenje Ivane Karanović, a Fondacija Mozzart je dodatno donirala više od pola miliona dinara zaovu zajedničku humanu misiju. Poruka je bila jasna – Ivana, nisi sama.

„Fondacija Mozzart je uvek društveno odgovorna i ne zaboravlja žene koje prolaze kroz teškeživotne situacije. U publici smo imali dame koje prolaze kroz borbu sa karcinomom, a Ivana jetakođe deo udruženja ’Žena uz ženu’ i zadovoljstvo mi je da možemo da damo zajedničkidoprinos za njeno lečenjeˮ, poručila je Ana Dornik nakon performansa „Ožiljci od meda“ nasceni fondacije. Ana ističe da ova priča ne pripada samo ženama koje su se suočile sadijagnozom već svakome ko prolazi kroz unutrašnju borbu.

„Predstava je nastala sa idejom da posle životnog iskustva kao što je rak dojke dotaknem srcaonih koji prolaze kroz isto. Bolest je trenutak pada, ali je ustajanje naša odluka. Ovo je pozorišniprikaz jedne lične ispovesti i ako kod jedne osobe probudi svest o važnosti brige o svommentalnom i fizičkom zdravlju, misija je ispunjena. ˮ

U FEBRUARU NIČE „BAŠTAˮ HUMANE BOJE

Ovog februara Ćopić se vraća u srce Beograda, i to baš na pozornicu Fondacije Mozzart. Izdavno posijane zlatne bajke, ponovo niče sećanje na jednog od najvećih i najplodnijih srpskihpisaca. Premijera monodrame „Bašta sljezove boje”, u režiji Egona Savina, održaće se 8.februara u Fondaciji Mozzart na Dorćolu (Cara Dušana 35), a lik Branka Ćopića vraća maestralniNebojša Milovanović. Sva naredna izvođenja u februaru biće humanitarnog karaktera, zapomoć obolelim od retkih bolesti. Ulaznicu možete obezbediti prijavom u inboksu nadruštvenim mrežama Fondacije Mozzart i uplatom donacije od 1.000 dinara na žiro računFondacije NORBS plus (205-255295-18).

Autor: Jovana Nerić