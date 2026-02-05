POČELA SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE! Oglasio se direktor RHMZ: Retka meteorološka pojava stiže u Srbiju, zna se TAČNO KAD

Sednica Republičkog štaba za vanredne situacije počela je u Palati Srbija, a sednicom predsedava potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, komandant Republičkog štaba za vanredne situacije.

Na sednici će biti razmatrana aktuelna hidrološka i meteorološka situacija u zemlјi, informacije o opštem stanju na terenu i aktivnostima Sektora za vanredne situacije, kao i druge važne teme.

Dačić: Situacija se normalizovala

- Mi smo se, imajući u vidu situaciju koja je bila početkom ove godine, dogovorili da svake nedelje držimo sednice ovog štaba da bismo bili spremni za bilo koju vanrednu situaciju koja može da nas zadesi. Shodno svim ovim našim razgovorima vidite i sami da se situacija normalizovala u odnosu na početak godine. U interesu nam je da sve probleme koji se ovde evidentiraju, da probamo i da napravimo dobru pripremu za bilo koje moguće situacije koje, nas, shodno vremenskoj prognozi, nas mogu čekati u narednom periodu - rekao je Dačić na sednici.

Direktor RHMZ: Očekuje nas retka pojava

- Kada je meteorološka situacija u pitanju u nastavku prve polovine februara, dakle u narednih desetak dana, očekuje se česta pojava slabih padavina, pretežno u vidu kiše. Sneg se prognozira povremeno u planinskim predelima, a početkom sledeće nedelje, u ponedeljak i utorak, to je 9. i 10. februara, sneg se očekuje i u nižim predelima istočne Srbije, odnosno u timočkoj i negotinskoj krajini, uz snežni pokrivač od 5 do 10 centimetara - rekao je na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije, Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ.

Direktor RHMZ najavio je i jednu retku pojavu.

- Kao retka pojava 10. februara, utorak ujutru, kratkotrajni manji snežni pokrivač mogući u Vojvodini i u drugim nižim predelima, slično situaciji koje smo osmotrili pre tri dana u ponedeljak 2. februara. Kada je reč o vetru, udari košave koji su tokom prethodne noći na jugu Banata i u braničevskom okrugu dostizali od 70 do 100 kilometara na čas, u Beogradu su bili od 50 do 60 km na čas, u naredna 24 časa postepeno će oslabiti, znači košava u toku dana slabi. Međutim, jugoistočni vetar sličnog intenziteta ponovo se prognozira za ponedeljak, posle podne i utorak, to je 9. i 10. februara, takođe na jugu Banata - kaže Nikolić.

O dugoročnoj vremenskoj prognozi

Nikolić je na sednici govorio i o dugoročnoj vremenskoj prognozi.

- Prema najnovijoj i dugoročnoj prognozi vremena, u drugoj polovini februara očekuje se toplije vreme sa stupanjem srednje dnevne temperature od 1 do plus 3 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. Prognozirana vrednost srednje dnevne temperature je od plus 4 do plus 7 u nižim predelima, a na planinama oko minus 1 - navodi direktor RHMZ, i dodaje:

- Što se tiče padavina, u drugoj polovini februara očekuje se od 25 mm u nižim predelima do 50 mm u planinskim predelima, u češćoj pojavi padavina do 20. februara. Pad temperature sa jutarnjim mrazom očekuje se u drugoj polovini februara, negde naročito u periodu od 17. do 20. februara. U martu se očekuje da srednja temperatura bude iznad prosečnih vrednosti sa ustupanjem oko plus 1 stepen u odnosu na višegodišnji prosek i kretala bi se u intervalu od plus 12 do plus 15 u nižim predelima, a u brdsko-planinskim oblastima od plus 3 do plus 8.

Sednicu možete pratiti uživo

Podsetimo, na prethodnoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije ministar unutrašnjih poslova i komandant Štaba za vanredne situacije Ivica Dačić izjavio je da će "sednice Republičkog štaba za vanredne situacije biti održavane sve dok za to postoji potreba, uz redovno izveštavanje o aktuelnim temama i stanju na terenu".

Autor: Iva Besarabić