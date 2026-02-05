AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Na svečanosti održanoj danas u Predsedništvo Srbije uručene su Vukove nagrade za 2025. godinu, koje dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije. Ova prestižna priznanja dodeljuju se istaknutim pojedincima za trajni doprinos kulturi, obrazovanju i duhovnom životu Srbije.

Dobitnik "Vukove nagrade" za 2025. godinu je i politički filozof Dragoljub Kojčić.

Odluku o dobitnicima saopštio je predsednik žirija Dragan Stanić, koji im je čestitao i poručio da sa ponosom nose ovu nagradu.

Na predlog žirija za dodeljivanje Vukove nagrade, Izvršni odbor Kulturno- prosvetne zajednice Srbije doneo je odluku o dodeli i Izuzetne Vukove nagrade za 2025. godinu.

Svečanosti su prisustvovali i predstavnici Kulturno-prosvetne zajednice, Ministarstva odbrane i Srpske pravoslavne crkve.

Povodom priznanja, Dragoljub Kojčić je izjavio da Vukovu nagradu doživljava kao podsticaj, ali i kao obavezu.

„Ovo priznanje ne shvatam samo kao potvrdu dosadašnjeg rada, već i kao poziv na odgovornost prema kulturi i mišljenju u vremenu koje traži ozbiljna pitanja i smirene odgovore. U tom smislu, Vukova nagrada je podsećanje da je misao javna stvar i da ona uvek mora ostati u službi društva“, rekao je Kojčić za Pink.rs.

