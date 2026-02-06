AKTUELNO

Društvo

Šok tvrdnja Borojevića: Intervjuisao sam Epstinovog brata - zatvorski čuvar mu je rekao...

Izvor: Informer, Foto: TV Pink Printscreen ||

Analitičar Saša Borojević otkrio je da je radio intervju sa rođenim bratom Džefrija Epstina, koji mu je otkrio šta mu je rekao zatvorski čuvar nakon smrti seksualnog predatora.

- Džefrijev brat je otišao da identifikuje telo i tada se pojavio zatvorski čuvar koji mu je rekao da je Epstin tokom vikenda izveden u kolicima, u neobeleženom automobilu. Tvrdi da je Džefri živ i sklonjen, a da su tela zamenjena - navodi Saša Borojević za Informer.

Borojević kaže i da je Epstin nekoliko meseci bio u Vatikanu gde je sređivao prostorije nedostupne svima osim papi.

Podsetimo, Epstinovi fajlovi su obimna zbirka od više od šest miliona stranica dokumenata, fotografija i video-snimaka koji se odnose na kriminalne aktivnosti američkog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika nad maloletnicima. U njima se nalaze imena brojnih javnih ličnosti, uključujući političare i poznate ličnosti iz javnog života.

Autor: S.M.

#Džefri Epstajn

#Saša Borojević

#Zatvor

#čuvar

#šok tvrdnja

