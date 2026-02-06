Šok tvrdnja Borojevića: Intervjuisao sam Epstinovog brata - zatvorski čuvar mu je rekao...

Analitičar Saša Borojević otkrio je da je radio intervju sa rođenim bratom Džefrija Epstina, koji mu je otkrio šta mu je rekao zatvorski čuvar nakon smrti seksualnog predatora.

- Džefrijev brat je otišao da identifikuje telo i tada se pojavio zatvorski čuvar koji mu je rekao da je Epstin tokom vikenda izveden u kolicima, u neobeleženom automobilu. Tvrdi da je Džefri živ i sklonjen, a da su tela zamenjena - navodi Saša Borojević za Informer.

Borojević kaže i da je Epstin nekoliko meseci bio u Vatikanu gde je sređivao prostorije nedostupne svima osim papi.

Podsetimo, Epstinovi fajlovi su obimna zbirka od više od šest miliona stranica dokumenata, fotografija i video-snimaka koji se odnose na kriminalne aktivnosti američkog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika nad maloletnicima. U njima se nalaze imena brojnih javnih ličnosti, uključujući političare i poznate ličnosti iz javnog života.

Autor: S.M.