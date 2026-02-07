AKTUELNO

Društvo

Snimaju vas, a vi to ne znate! Super radari na 100 crnih tačaka u Srbiji: Za ove kamere nećete znati gde su

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

U Srbiji počinje postavljanje takozvanih super radara, savremenih uređaja koji mogu da registruju devet različitih saobraćajnih prekršaja, od prekoračenja brzine do korišćenja mobilnog telefona u vožnji.

Biće postavljeni na oko sto "crnih tačaka", odnosno deonica sa čestim i teškim saobraćajnim nezgodama.

Miloš Milekić iz Agencije za bezbednost saobraćaja kaže da je cilj ove mere smanjenje broja stradalih u Srbiji i povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Milekić objašnjava da super radari predstavljaju objedinjenu tehnologiju koja omogućava efikasniju kontrolu saobraćaja.

- Super radari, kao što im i sam naziv kaže, detektuju nekoliko različitih prekršaja u saobraćaju. Pored prekoračenja brzine, beležiće korišćenje mobilnog telefona, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, preticanje preko pune linije, prolazak na crveno svetlo i druge prekršaje koji direktno ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju - naveo je Milekić.

Prema njegovim rečima, novi sistemi neće biti isključivo fiksni i važno je da vozači budu informisani da neće uvek biti poznato gde će se tačno nalaziti.

- Radari će biti i fiksni i mobilni. Fiksni će biti postavljeni na unapred poznatim lokacijama, dok će se mobilni radari menjati i vozači neće moći da znaju gde se tačno nalaze. Mogu biti montirani na policijskim vozilima, ali i na stubovima ili drugim vozilima, kako bismo pokrili što veći broj rizičnih deonica - objasnio je Milekić.

Poseban fokus biće upravo na takozvanim crnim tačkama - mestima na kojima se najčešće događaju saobraćajne nezgode sa teškim telesnim povredama ili smrtnim ishodima.

- Cilj postavljanja super radara na ovim deonicama je da vozači dodatno obrate pažnju na svoju vožnju, da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu i da se upravo na tim mestima smanji broj stradalih - naglasio je.

Šta je dosadašnja praksa pokazala?

Govoreći o efikasnosti ove mere, Milekić je istakao da prvi podaci već pokazuju pozitivne rezultate.

- Od početka 2026. godine do 5. februara zabeleženo je 18 poginulih lica u saobraćajnim nezgodama, što je 25 osoba manje u odnosu na isti period prošle godine, kao i skoro 500 manje povređenih - rekao je on, dodajući da, uz preventivne aktivnosti, represivne mere daju vidljive rezultate.

Ipak, upozorava da statistika, koliko god bila bolja, i dalje ne sme da uljuljka javnost.

- I dalje govorimo o 17 ili 18 izgubljenih života, što je ogroman broj. Zbog toga ćemo nastaviti sa promotivno-preventivnim, ali i represivnim aktivnostima, u saradnji sa saobraćajnom policijom Ministarstva unutrašnjih poslova, kako bismo bezbednost saobraćaja podigli na znatno viši nivo - poručio je Milekić.

Kako je objasnio, postavljanje super radara širom Srbije još je u toku, i on je apelovao na vozače da u svakom trenutku poštuju saobraćajne propise, kako je naglasio, ne zbog kazni, već zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Autor: D.Bošković

#super radar

POVEZANE VESTI

Društvo

OD 10.000 DO 120.000 PA I NA ROBIJU! Vozači će i za ovo dobijati PLAVI KOVERAT jer novi radari vide sve! Kazne stižu i bez prisustva policije! EVO I T

Društvo

OD SUTRA POČINJE VELIKA AKCIJA POLICIJE! MUP sprovodi međunarodnu akciju 'Fokus na putu' - Evo šta će se posebno kontrolisati na putevima

Beograd

Nove kamere na ulicama Beograda! Na na ovih lokacija odmah će se detektovati prekoračenje brzine

Društvo

VOZAČI, BUDITE NA OPREZU! Evo koji PREKRŠAJ nikako ne smete da napravite: Počinje velika akcija saobraćajaca - Već napisano 32.000 KAZNI!

Društvo

'SEKUNDA MOŽE DA VAS KOŠTA ŽIVOTA!' Oglasio se MUP važnim upozorenjem za vozače: Ovo nikako ne radite, to je kao da imate 0,8 PROMILA ALKOHOLA

Društvo

Putevi Srbije UPOZORAVAJU: Nikako ne otvarajte ove SMS poruke