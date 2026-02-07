AKO VAM STIGNE OVA PORUKA, NE NASEDAJTE! Policija se hitno oglasila i upozorila građane na opasnu SMS PREVARU: Jedan klik je dovoljan da izgubite novac

Policijska uprava u Nišu skreće pažnju građanima da je uočeno da korisnici "Vocapa" dobijaju poruke sa naloga osoba koje poznaju i u kojima se od njih traži hitna pozajmica veće sume novca, koju treba da uplate na žiro račun naveden u tim porukama, a koji ne pripada osobama koje poznaju.

- Sumnja se da je veći broj građana dobio ovakve poruke. Apelujemo na građane da ukoliko dobiju ovakve poruke to odmah prijave policiji, odnosno da ne uplaćuju novac dok se ne uvere da su poruke dobili od osoba koje zaista poznaju - upozorava niška policija.

Pripadnici Policijske uprave u Nišu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, intenzivno rade na utvrđivanju svih relevantnih činjenica.

Sadržaj SMS poruke

Podsetimo, SMS prevara uznemirila je Srbiju, a u kojoj se od građana traži da daju glas osobi po imenu Marija, a nakon čega sledi veliki problem po vaš telefon.

- Pozdrav! Možeš li, molim, dati svoj glas Mariji? Ona je ćerka mojih bliskih prijatelja i ova pobeda joj mnogo znači - glasi pomenuta SMS poruka, a koju je poslala uznemirena čitateljka koja je kliknula na link i registrovala je telefon, nakon čega joj je ukinut, kako nam kaže, Vocap (WhatsApp) nalog.

Poruka već nekoliko dana kruži po Srbiji. Ako kliknete na nju, tražiće vam da registrujete telefon, a onda će vam Vocap nalog biti hakovan.

Autor: Iva Besarabić