STIŽE NOVA POMOĆ DRŽAVE! Ovo su svi uslovi za prijavu

Pomoćnica ministarke energetike Maja Vukadinović rekla je da petogodišnji projekat subvencija za građane za energetsku sanaciju kuća i stanova uz podršku Svetske banke traje do kraja novembra 2027. godine.

Ona je dodala da je plan da se novi konkurs raspiše u 2026. godini, u poslednjem kvartalu.

"Iznosi subvencija su ostali nepromenjeni. Dakle, od 50 procenata za pojedinačnu meru, pa do 65 procenata ukoliko se neko prijavi za paket takozvanih naprednih mera koji obuhvata, na primer, izolaciju fasade, zatim ugradnju solarnih panela i toplotnih pumpi", istakla je Vukadinović za Javni servis.

Dodala je da ulaganjem u mere energetske efikasnosti potrošnja energije se može smanjiti od 40 do čak 70 odsto, te se zato savetuje građanima i lokalnim samoupravama da iskoriste državne subvencije za te namene.

Kada su u pitanju socijalno ranjive kategorije, Vukadinović dodaje da one ostvaruju pravo na subvenciju u iznosu do 90 procenata, uz jednu važnu napomenu.

"Da iznosi subvencije ne mogu biti veći od maksimalnog nominalnog iznosa koji je naveden za svaku pojedinačnu meru u javnom pozivu koji se objavljuje za građane", rekla je ona.

