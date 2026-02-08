BOLE OČNE JABUČICE, TEMPERATURA SKAČE DO 40: Zaraza i dalje hara Srbijom i ne popušta - OGLASILI SE STRUČNJACI (FOTO)

Grip, kovid i druga oboljenja nalik njima trenutno haraju Srbijom, a prošle nedelje Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" registrovao je više od 9.000 obolelih. Zaraza koja hara Srbijom zabrinula je mnoge, naročito roditelje, jer je najveća učestalost obolevanja među decom do četvrte godine života. Čekaonice su pune, a deca ozdrave na kratko, pa se zaraza vrati.

U periodu od 26. januara do 1. februara, bila su zabeležena 9.303 slučaja sličnih gripu, ukazuju izveštaji "Batuta".

Visoka temperatura, bole očne jabučice

Doktorka Biserka Obradović objasnila je da u tu grupu zaraza spada i grip.

- Tu su i grip, kovid i sva druga oboljenja koja imaju slične simptome. Problem nastaje što nam se ljudi javljaju tek kada dođe do sekundarnih virusnih ili bakterijskih infekcija. Grip i njemu slični virusi imaju dve faze. Prva je akutna faza, koja dolazi sa jako visokom temperaturom koja ide do 40 stepeni, javlja se bol u mišićima, glavobolja, bol u očnim jabučicama. Glavobolja i bol u očnim jabučicama su jedan od simptoma koji grip razlikuje od drugih respiratornih infekcija pa i od kovida. Zatim kašalj koji nije u napadima, dok je kod kovida kašalj u napadima. Ta prva faza jako ruši imunitet. Posle nje je druga faza u kojoj dolazi do sekundarnih virusnih ili bakterijskih infekcija. Obično ljudi kažu - opet mi se vratio grip. Nije se to desilo, već je došlo do neke sekundarne infekcije - kaže dr Obradović, prenosi Blic.

Ona objašnjava da su ambulante pune pacijenata koji se žale na visoku temperaturu.

- Sada je sve više onih koji kašlju po mesec, dva, zatim ljudi sa upalom sinusa, bronhitisom, upalom pluća. Ali u čemu oni greše? Skinu temperaturu i odu na posao. Naravno da su u infekciji, inficiraju sve ljude oko sebe. Kovid, recimo, može da bude i bez temperature ili sa jednim danom temperature i naravno oni odu na posao, inficiraju sve druge. To su kapljične infekcije koje se šire veoma brzo. Inkubacija kod gripa traje od 4 sata do dva dana. Čovek može da ode zdrav na posao, a da se vrati sa gripom - upozorava doktorka.

Zaraza najčešće pogađa decu, i to mališane do četvrte godine života.

- Virusi se šire po vrtićima zato što se deca igraju istim igračkama, menjaju dude. Školarci jedan od drugog uzimaju istu flašicu za gutljaj vode ili griz jabuke. Ne vode računa, ne stavljaju ruku na usta kad kašlju, kijaju, te veliki broj virusa izleti u atmosferu i lako dolazi do inficiranja njihovih drugara - ističe dr Obradović.

Najbolja prevencija protiv trenutne zaraze

Dr Biserka Obradović napominje da je osnovna stvar jačanje imuniteta.

- Najbolja prevencija je da smo se vakcinisali, zatim zdrava ishrana. Što više svežeg voća i povrća. Fizička aktivnost, dobar san koji traje od 6 do 8 sati, jer dobar san je povezan sa ishranom i fizičkom aktivnošću. Pušači, što manje nikotina, znamo da nikotin razara C vitamin pa pušači treba da unose 6 puta više C vitamina nego nepušači. Lepo raspoloženje je jako bitno, jer mi biramo stres, a stres bira bolest. Naravno, kafopije, manji unos kafe jer jedna šoljica kafe izbaci 7 šoljica tečnosti, a znamo da nam je tečnost osnovna za metaboličke procese - kaže dr Biserka Obradović.

Prepoznatljivi simptomi

Osnovni simptom gripa je jako visoka temperatura, koja ide do 40 stepeni.

- Deca je lakše podnose, jer kod starijih se javlja bol u leđima, u mišićima, osoba se oseća kao da ju je voz pregazio, malaksalo, iscrpljeno, i zbog toga stariji mnogo teže podnose viruse nego deca - objašnjava dr Obradović, pa dodaje:

- Često se mogu čuti komentari roditelja kad dovedu dete kod lekara "kako se opet razboleo, pa bio je pre 10 dana bolestan i ozdravio je. Imamo toliko virusa da osoba može da bude svake nedelje bolesna od drugog virusa. Kad padne imunitet, oni se samo nadovezuju. Kažu - vratio mi se grip. Ne, nije se vratio, to je neki drugi virus koji kad padne imunitet vrlo lako se nadovezuje.

Simptomi slični gripu:

▶️Visoka temperatura,



▶️Bolovi u rukama i nogama,



▶️Malaksalost,



▶️Slab apetit,



▶️Pospanost,



▶️Dijareja u nekim slučajevima.



▶️visoka temperatura, koja može dostići i 40 stepeni,



▶️jak bol u mišićima i zglobovima,



▶️malaksalost,



▶️uporan kašalj,



▶️bol u grlu,



▶️bol u leđima,



▶️glavobolja,



▶️bol u očnim jabučicama pri pokretu,



▶️upala grla i sinusa,



▶️bronhitis / bronhitis sa bakterijskom infekcijom,



▶️upala pluća (pneumonija),



▶️sekundarne bakterijske infekcije,



▶️tegobe se mogu produžiti do mesec dana.

