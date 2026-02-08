Kod nas ovo BAŠ SVI RADE, a ne znaju da je krivično delo: U Nemačkoj za to prete ozbiljne posledice

Društvene mreže postale su neizostavan deo naših života, ali jednostavan gest poput lajkovanja objave može imati ozbiljne pravne posledice, naročito u Nemačkoj.

U zemlji poznatoj po strogoj pravnoj regulativi, pravosudni organi sada razmatraju pod kojim okolnostima lajk može predstavljati krivično delo. Kako piše Fenix, najnovija sudska odluka Okružnog suda u Majningenu otkriva koliko daleko ovakva digitalna gesta može da ide.

Jedan klik ga skupo koštao

Naime, jedan korisnik Fejsbuka označio je lajk na objavi koja je sadržala uvredljiv komentar upućen dvojici ubijenih policajaca. Komentar je glasio: "Ni sekunde ćutanja za ta stvorenja", a korisnik se suočio s optužbom za vređanje uspomene na umrle i odobravanje krivičnog dela.

Uprkos argumentu odbrane da je lajk samo pasivna reakcija, sud u Majningenu je odlučio da se takvo ponašanje može smatrati prisvajanjem sadržaja i odobravanjem zločina. To znači da se u određenim slučajevima lajk može tumačiti kao javno odobravanje krivičnog dela, što može dovesti do krivičnih posledica.

U praksi, većina lajkova na internetu nije problematična, ali kada se označi sadržaj koji uključuje protivzakonite elemente poput govora mržnje, vređanja umrlih ili podsticanja nasilja, posledice mogu biti ozbiljne. Javno vidljiv lajk može se protumačiti kao aktivna podrška takvom sadržaju, što korisnike može dovesti u pravne probleme.

Ne čude zabrane mreža

Stručnjaci takođe upozoravaju na opasnosti za mlađe korisnike društvenih mreža, koji često impulsivno reaguju bez razmišljanja o posledicama. Zbog toga se sve više raspravlja o mogućoj zabrani društvenih mreža za mlade, kako bi se zaštitili od nepromišljenih i potencijalno opasnih reakcija.



Iako su krivični postupci zbog lajkova još uvek retki, stručnjaci savetuju korisnicima da budu svesni težine svojih digitalnih gestova.

Autor: D.Bošković