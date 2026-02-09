POČINJE VELIKA AKCIJA MUP-A: Pod lupom kamioni i autobusi, saobraćajci širom Srbije kontrolišu i prevoz dece

Pripadnici Uprave saobraćajne policije od danas, 9. februara, sprovode međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na vozače teretnih vozila i autobusa.

Ova akcija deo je velike operacije organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope) i istovremeno se sprovodi u 34 države.

Akcija će trajati do 15. februara, a policija će biti prisutna na putevima sa najintenzivnijim saobraćajem.

Šta će se najstrože kontrolisati?

Saobraćajna policija će primarno proveravati:

Radno vreme i tahografe: Poštovanje Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu.

Opšte uslove: Ispunjenost svih tehničkih i pravnih uslova za učešće profesionalnih vozača u saobraćaju.

Bezbednost dece: Poseban akcenat stavljen je na autobuse koji prevoze decu na ekskurzije, rekreativne nastave i druge vidove organizovanog prevoza.

Važna napomena: Pripadnici policije neće dozvoliti polazak nijednog autobusa sa decom dok se ne utvrdi da i vozilo i vozač ispunjavaju sve uslove propisane Pravilnikom.

Pojačan saobraćaj zbog raspusta: Kontrola i za putnička vozila



S obzirom na kratak školski raspust, očekuje se velika gužva na putevima ka planinama i turističkim centrima. Zbog toga će saobraćajna policija pojačano kontrolisati i vozače putničkih automobila.

Glavne mete kontrole biće:

Prekoračenje brzine

Vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

Korišćenje sigurnosnog pojasa i propisan prevoz dece

Zimska oprema, koja je obavezna na pravcima ka planinskim centrima

Iz MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu odgovorni i poštuju propise kako bi se očuvala bezbednost na putevima tokom trajanja akcije.

Autor: Dalibor Stankov