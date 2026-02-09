POČINJE VELIKA AKCIJA MUP-A: Pod lupom kamioni i autobusi, saobraćajci širom Srbije kontrolišu i prevoz dece

Pripadnici Uprave saobraćajne policije od danas, 9. februara, sprovode međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na vozače teretnih vozila i autobusa.
Ova akcija deo je velike operacije organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope) i istovremeno se sprovodi u 34 države.
Akcija će trajati do 15. februara, a policija će biti prisutna na putevima sa najintenzivnijim saobraćajem.
Šta će se najstrože kontrolisati?
Saobraćajna policija će primarno proveravati:
Radno vreme i tahografe: Poštovanje Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu.
Opšte uslove: Ispunjenost svih tehničkih i pravnih uslova za učešće profesionalnih vozača u saobraćaju.
Bezbednost dece: Poseban akcenat stavljen je na autobuse koji prevoze decu na ekskurzije, rekreativne nastave i druge vidove organizovanog prevoza.
Važna napomena: Pripadnici policije neće dozvoliti polazak nijednog autobusa sa decom dok se ne utvrdi da i vozilo i vozač ispunjavaju sve uslove propisane Pravilnikom.
Pojačan saobraćaj zbog raspusta: Kontrola i za putnička vozila
S obzirom na kratak školski raspust, očekuje se velika gužva na putevima ka planinama i turističkim centrima. Zbog toga će saobraćajna policija pojačano kontrolisati i vozače putničkih automobila.
Glavne mete kontrole biće:
Prekoračenje brzine
Vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci
Korišćenje sigurnosnog pojasa i propisan prevoz dece
Zimska oprema, koja je obavezna na pravcima ka planinskim centrima
Iz MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu odgovorni i poštuju propise kako bi se očuvala bezbednost na putevima tokom trajanja akcije.
Autor: Dalibor Stankov