Danas je praznik Svetog Jovana Zlatoustog, velikog hrišćanskog svetitelja: Posvetite se duhu, a ne obavezama

Hrišćanski vernici danas slave sećanje na Svetog Jovana Zlatoustog, najčuvenijeg propovednika u istoriji crkve, velikog svetitelja i reformatora... Praznik ovog svetitelja još se obeležava i 26. novembra, a današnji dan je posvećen prenosu njegovih moštiju iz jermenskog sela Komana u Carigrad 438. godine.

Sveti Jovan Zlatousti poštuje se u celom hrišćanskom svetu. Bio je patrijarh u Carigradu i autor knjige "O sveštenstvu", kao i nekoliko veoma cenjenih beseda zbog čega je i dobio nadimak "Zlatousti".

Vernici sa naših prostora još ga nazivaju i "zlatnom trubom Pravoslavlja" zbog upornosti i žara kojima je u svojim govorima ljudima ukazivao na snagu i ispravnost hrišćanstva. Predanje kaže da je bio veoma cenjen među običnim narodom kome se rado obraćao i tumačio mu Sveto pismo.

Sveti Jovan Zlatousti u Srbiji se smatra jednim od najučenijih svetitelja.

U nekim krajevima Srbije još se i danas veruje da žene na praznik Svetog Jovana Zlatoustog ne smeju da u ruke uzimaju vunicu, konac ili igle, jer ovaj svetitelj ne želi da one na njegov praznik rade već da se svi podjednako, uz neku dobru knjigu, opuste i posvete duhovnom razvoju pre nego materijalnom bogaćenju.

Ako već uspete da pobegnete od obaveza u ovom stresnom vremenu, prošetajte i do crkve. Zapalite sveću u čast Svetog Jovana Zlatoustog i pomolite mu se. Videćete, nakon toga sve će vam u životu ići lakše.

Autor: Dalibor Stankov