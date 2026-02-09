AKTUELNO

Društvo

VAŽNO ZA POLJOPRIVREDNIKE: Još deset dana za prijavu za premije za mleko – evo koji je ključni uslov!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Foto/Deposit photos ||

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podseća sve proizvođače da je Javni poziv za premiju za mleko za četvrti kvartal 2025. godine otvoren do 19. februara. Zahtevi se podnose isključivo elektronskim putem.

Svi poljoprivrednici koji su isporučili mleko u periodu od 1. oktobra do 31. decembra prošle godine, imaju pravo na državnu premiju, a proces prijave ide preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Ko ima pravo na premiju?

Pravo na podnošenje zahteva imaju:

- Pravna lica

- Preduzetnici

Fizička lica (nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva)

Ključni uslov: Obnova registracije za 2026.

Ministarstvo naglašava jedan veoma važan administrativni uslov: da bi ostvarili pravo na premiju po ovom pozivu, korisnici moraju pre podnošenja zahteva izvršiti obnovu registracije gazdinstva u Registru (RPG) za tekuću, 2026. godinu.

Vrste mleka za koje se isplaćuje premija:

Podsticaji se odnose na isporučeno sirovo mleko sledećeg porekla:

- Kravlje

- Ovčije

- Kozje

Kontakt i informacije: Za sve nedoumice, poljoprivrednici se mogu obratiti Ministarstvu svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 na brojeve telefona:

011/260-79-60

011/260-79-61

011/30-20-100

011/30-20-101 Sve informacije dostupne su i na zvaničnom sajtu eAgrar.

Autor: Dalibor Stankov

#Ministarstvo poljoprivrede

#Poljoprivreda

#Srbija

#Stočarstvo

#eAgrar

#ePodsticaji

#mlekari

#premija za mleko

#subvencije

#vesti

POVEZANE VESTI

Društvo

MLEKARIMA SE OVO ISPLATI! Javni poziv za premiju za mleko otvoren do 31. jula!

Društvo

Raspisan javni poziv za premiju za mleko: Evo do kada možete podneti zahtev

Društvo

Zahtevi za premiju za mleko za četvrti kvartal podnose se do 6. marta

Društvo

Otvoren javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal 2025. godine: Ovako podnosite zahtev

Društvo

Do 23.avgusta otvoren Javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal 2024.

Društvo

Za ovu državnu pomoć je ostalo samo još nekoliko dana: Evo kako najlakše do 3 miliona dinara