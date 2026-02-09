VAŽNO ZA POLJOPRIVREDNIKE: Još deset dana za prijavu za premije za mleko – evo koji je ključni uslov!

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podseća sve proizvođače da je Javni poziv za premiju za mleko za četvrti kvartal 2025. godine otvoren do 19. februara. Zahtevi se podnose isključivo elektronskim putem.

Svi poljoprivrednici koji su isporučili mleko u periodu od 1. oktobra do 31. decembra prošle godine, imaju pravo na državnu premiju, a proces prijave ide preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Ko ima pravo na premiju?

Pravo na podnošenje zahteva imaju:

- Pravna lica

- Preduzetnici

Fizička lica (nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva)

Ključni uslov: Obnova registracije za 2026.

Ministarstvo naglašava jedan veoma važan administrativni uslov: da bi ostvarili pravo na premiju po ovom pozivu, korisnici moraju pre podnošenja zahteva izvršiti obnovu registracije gazdinstva u Registru (RPG) za tekuću, 2026. godinu.

Vrste mleka za koje se isplaćuje premija:



Podsticaji se odnose na isporučeno sirovo mleko sledećeg porekla:

- Kravlje

- Ovčije

- Kozje

Kontakt i informacije: Za sve nedoumice, poljoprivrednici se mogu obratiti Ministarstvu svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 na brojeve telefona:

011/260-79-60

011/260-79-61

011/30-20-100

011/30-20-101 Sve informacije dostupne su i na zvaničnom sajtu eAgrar.

Autor: Dalibor Stankov