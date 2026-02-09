PRVI ŠTRAJK U 50 GODINA: Oko 6.000 nastavnika državnih škola u San Francisku stupilo u obustavu rada

Oko 6.000 nastavnika državnih škola u San Francisku stupilo je danas u štrajk, prvi u tom gradu u gotovo pola veka.

Štrajk je usledio nakon što sindikat nastavnika i školski distrikt nisu uspeli da postignu dogovor o povećanju plata, zdravstvenim beneficijama i većim sredstvima za učenike sa posebnim potrebama, prenosi AP.

Objedinjeni školski distrikt San Franciska (SFUSD) zatvorio je svih 120 škola i saopštio da će za deo od oko 50.000 učenika biti organizovana samostalna nastava.

-Ostaćemo jedinstveni dok se ne izborimo za škole kakve naši učenici zaslužuju i ugovore kakve naši članovi zaslužuju, izjavila je predsednica sindikata Ujedinjeni prosvetni radnici San Franciska Kasondra Kurijel na konferenciji za novinare.

Nastavnici su se okupili nakon što su pregovori tokom vikenda propali.

Gradonačelnik San Franciska Danijel Luri i kongresmenka iz Demokratske stranke Nensi Pelosi pozvali su obe strane da nastave razgovore umesto da zatvaraju škole.



Sindikat i distrikt pregovaraju gotovo godinu dana, nastavnici traže potpuno finansirano porodično zdravstveno osiguranje, povećanje plata i popunjavanje upražnjenih radnih mesta, posebno u oblasti specijalnog obrazovanja.

Zahtevaju i mere podrške za učenike i porodice beskućnika i migranata.

Sindikat zahteva povećanje zarada od devet odsto tokom dve godine, što bi distrikt koštalo dodatnih 92 miliona dolara godišnje, uz predlog da se sredstva obezbede iz budžetskih rezervi.

Distrikt, koji se suočava sa deficitom od 100 miliona dolara i pod nadzorom je države zbog dugogodišnje finansijske krize, odbacio je taj predlog i ponudio povećanje od šest odsto tokom tri godine.

Nezavisna komisija za utvrđivanje činjenica prošle nedelje je preporučila kompromis od šest odsto u dve godine, uglavnom podržavši argumente distrikta o ograničenim finansijskim mogućnostima.



Sindikat je istakao da nastavnici u San Francisku spadaju među one koji imaju najmanje doprinose za zdravstveno osiguranje, što mnoge tera da napuste posao.

Distrikt je ponudio dve opcije: da plati 75 odsto porodičnog zdravstvenog osiguranja osiguravajućoj kompaniji Kajser ili da obezbedi godišnji dodatak od 24.000 dolara kako bi nastavnici mogli da izaberu svoj plan zdravstvenog osiguranja.

Gradonačelnik Luri izjavio je da gradske službe sarađuju sa distriktom da bi se deci i porodicama pružila podrška tokom štrajka.

-Znam da su svi u pregovorima posvećeni školama u kojima učenici napreduju, a nastavnici se osećaju cenjeno i nastaviću da radim na tome, napisao je Luri na platformi X.

Autor: D.Bošković