EPICENTAR SNAŽNOG ZEMLJOTRESA BIO U SRBIJI: Treslo se i u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Albaniji!

Zemljotres jačine 5 stepeni Rihterove skale pogodio je sever Severna Makedonije, a potres se osetio i do Niša i Beograda.

Kako je prvobitno preneto, potres je pogodio Severnu Makedoniju, ali je epicentar bio u Srbiji, 19 kilometara istočno od Prizrena, i 15 kilometara severozapadno od Tetova, u Makedoniji.

Kako se navodi na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda, zemljotres je pogodio okolinu Prizrena oko 22 sata.

Zemljotres se osetio i u Leskovcu, Nišu, Gnjilanu... dok građani prijavljuju da se osetio i u Beogradu.

Prema komentarima na zvaničnoj stranici EMSC, potres se osetio u Severnoj Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori.

🔎 Regional instrumental seismicity in Kosovo. The colored dots represent the #earthquakes that have struck the region [using @ISCseism catalog -1960 to 2020- and @EMSC data -from 2021 onwards]: pic.twitter.com/6yNUc6zJYT — EMSC (@LastQuake) 10. фебруар 2026.

Građani prijavljuju iskustva

"Osetio se veoma jako u Štrpcu", "Pogodio Prizren", "Uplašio sam se od siline, nisam znao šta da radim", "Tresao mi se nameštaj u Uroševcu", "Sve se zatreslo, ali srećom nema materijalne štete. Osetio se u Orahovcu", "Malo se zaljujalo u Bujanovcu", "Osetio se i u Vranju", "Blago podrhtavanje u Vranjskoj Banji", "Nije trajalo dugo, ali se dobro zatreslo u Leskovcu", "Osetio se i u Nišu!", "Zatresao se krevet u Nišu, trajao je oko 10 sekundi", "Stolica mi se zaljuljala u Beogradu", naveli su građani koji su ga osetili.

Autor: Marija Radić