KO BUDE DIVLJAO SA CENAMA, DRŽAVA ĆE GA KAZNITI: Ministarka Lazarević uputila oštro upozorenje trgovcima pred 1. mart!

Prvog marta ističe Uredba o ograničenju marži, a dok građani strahuju od novog talasa poskupljenja, država najavljuje oštre mere. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je za javni servis da dobavljači sada imaju prostor za snižavanje cena i da se uvodi sistemsko rešenje.

Ona je naglasila da Uredba nije bila populistička mera, već osnov za novi Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama koji će biti rigorozan. Prema njenim rečima, država će reagovati odmah po isteku važeće Uredbe kako bi sprečila bilo kakve zloupotrebe na tržištu.

"Zakon pogađa sve, od poljoprivrednika do trgovca. Biće zagarantovano da niko neće moći da nameće izdatke, a za onoga ko bude 'divljao' postoje novčane kazne. Pratićemo cene i reagovati u roku od nekoliko dana", obećala je ministarka gostujući u Jutarnjem programu javnog servisa.

Povodom tužbe kompanije "Delez", Lazarevićeva je poručila da će država pristupiti arbitraži krajnje ozbiljno, braneći stabilnu ekonomsku politiku i dobrobit svih građana.

