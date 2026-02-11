Ističe rok za plaćanje poreza! Evo kako da izbegnete redove i kazne – provera duga u dva klika!

Bliži se važan datum za sve vlasnike nekretnina. Kancelarija za IT i eUpravu podseća građane, preduzetnike i pravna lica da rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu za 2026. godinu ističe u sredu, 18. februara.

Dobra vest je da više ne morate da čekate u redovima ispred šaltera. Putem Portala lokalnih poreskih administracija (lpa.gov.rs), građani mogu brzo i jednostavno da provere stanje svog duga, vide sva zaduženja i izvrše uplatu direktno sa računara ili telefona.

Sve dostupno na jednom mestu: Od plaćanja do eUverenja

Pored plaćanja, portal nudi i uslugu eUverenje. To znači da potvrdu o izmirenim poreskim obavezama, koja vam je potrebna za kupovinu prvog stana, subvencije ili dečiju zaštitu, sada možete dobiti elektronski.

"Sistem je dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, čime se obezbeđuje maksimalna efikasnost", izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović.

Kako pristupiti portalu?

Pristup Portalu LPA imaju svi eGrađani koji imaju otvoren nalog na Portalu eUprava. Možete se prijaviti putem korisničkog imena i lozinke, mobilne aplikacije ConsentID ili kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Proverite svoja zaduženja na vreme i izbegnite nepotrebne troškove kamata.

Autor: Dalibor Stankov