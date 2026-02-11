Sergeju Bošnjaku (14) potrebna je naša pomoć za dalje lečenje: Budimo humani

Humanitarna fondacija “Budi human” pokrenula je prikupljanje novčanih sredstava za Sergeja Bošnjaka. Sergej ima samo 14 godina i ide u 8. razred osnovne škole “Mihajlo Pupin” u Zemunu. Odličan je učenik, voljen među drugarima i perspektivan mladi košarkaš.

U novembru 2025. godine Sergeju je ustanovljena dijagnoza akutne mijeloblastne leukemije.

Lečenje je započeto primanjem 3 ciklusa hemoterapija, a u toku je i četvrti.

Nakon što se završi i četvrti ciklus terapija, u planu je nastavak lečenja u inostranstvu gde će biti obavljena transplantacija koštane srži.

Za nastavak lečenja neophodna su značajna finansijska sredstva koja porodica nije u mogućnosti samostalno da obezbedi, pa je potrebna pomoć svih ljudi dobre volje u vidu donacija.

Sredstva su potrebna za transplantaciju koštane srži, specijalističke preglede, kontrolne preglede, laboratorijske analize, prevod medicinske dokumentacije, laboratorijske analize, fizikalne terapije, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Pomozimo Sergeju da pobedi leukemiju uplatom na:

- dinarski račun 160-6000002498304-36

- devizni račun 160-6000002498947-47

- slanjem sms poruke sa tekstom 1928 na broj 3030 (cena poruke 200 dinara).

