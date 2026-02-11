Evo koliko dugo treba držati OTVOREN PROZOR i zašto 'na kip' nije dobro rešenje: Nauka dala precizan odgovor!

Otvaranje prozora je verovatno najjednostavniji i najstariji način da "osvežimo" vazduh u domu. Ipak, iza tog svakodnevnog poteza krije se čitava nauka. Koliko zapravo treba da prozor stoji otvoren da bi se prostorija zaista provetrila – pet minuta, pola sata ili čitav sat? Odgovor, prema istraživanjima iz oblasti građevinske fizike i kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru, zavisi od načina provetravanja, spoljne temperature i protoka vazduha.

Stručnjaci kvalitet vazduha u zatvorenim prostorima najčešće procenjuju na osnovu koncentracije ugljen-dioksida (CO₂), vlažnosti i prisustva sitnih čestica. Dok je napolju koncentracija CO₂ oko 400 delova na milion (ppm), u zatvorenoj prostoriji u kojoj boravi nekoliko osoba taj nivo može premašiti 1500 ppm za manje od sat vremena.

Upravo tada mnogi počinju da osećaju pospanost, glavobolju i pad koncentracije. Provetravanje je, u suštini, proces zamene "potrošenog" vazduha svežim spoljašnjim vazduhom, a njegova efikasnost meri se brzinom izmene vazduha u prostoru.

Jedan prozor nije dovoljan

Ako otvorite samo jedan prozor, bez stvaranja promaje, proces je relativno spor. U tom slučaju potrebno je između 20 i 40 minuta da bi se vazduh u prostoriji značajno obnovio. Situacija se drastično menja ako otvorite prozore na suprotnim stranama stana ili kuće i omogućite strujanje vazduha. Tada je dovoljno svega pet do deset minuta da se većina vazduha zameni.

Razlika je posebno izražena zimi, kada veća temperaturna razlika između spolja i unutra ubrzava strujanje vazduha zahvaljujući takozvanom "efektu dimnjaka", topli vazduh izlazi napolje, a hladniji ulazi unutra.

Leti, kada su temperature slične, ventilacija je sporija, pa je često potrebno deset do dvadeset minuta, osim ako nema vetra koji dodatno pospešuje razmenu vazduha.

Zašto nije dobro držati prozor stalno na kip

Mnogi drže prozor stalno malo otvoren, verujući da je to najbolja opcija. Međutim, istraživanja pokazuju da je to energetski neefikasno i manje delotvorno:

Vazduh se menja sporo

Zidovi i nameštaj se hlade zimi

Povećava se potrošnja grejanja

Stručnjaci preporučuju tzv. "šok ventilaciju" — kratko, ali intenzivno provetravanje sa širom otvorenim prozorima.

Posebnu pažnju treba obratiti na spavaću sobu. Tokom noći, dok spavamo u zatvorenoj prostoriji, koncentracija CO₂ često prelazi 2000 ppm, što može uticati na kvalitet sna. Jutarnje provetravanje je zato jedno od najvažnijih u toku dana. Takođe se preporučuje otvaranje prozora nakon kuvanja i tuširanja, kada se u vazduhu povećava vlažnost.

Iako univerzalna formula ne postoji, naučni podaci pokazuju da u većini slučajeva nije potrebno satima držati prozor otvoren. Pet do petnaest minuta intenzivnog provetravanja, naročito uz promaju, najčešće je sasvim dovoljno da se vazduh u prostoru značajno osveži. U pitanju je mala navika koja može imati veliki uticaj – na koncentraciju, energiju, kvalitet sna i dugoročno zdravlje.

Autor: Marija Radić