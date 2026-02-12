Vernici slave Sveta Tri Jerarha: Narodno verovanje nalaže da se obavezno ispoštuju ove običaje

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi i obeležava Sveta Tri Jerarha, kao uspomenu na Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog. Današnji dan treba proslaviti u veselju, miru i slozi - običaj je da se zasviraju frule i da se vernici vesele na ovaj veliki praznik. Kažu stariji da valja da se tog dana iz kuće čuje muzika, ali da nikako ne treba raditi teže fizičke poslove, niti bilo kakvi poslovi vezani za vodu posebno pranje veša koje je strogo zabranjeno.

Prema verovanju, štite ljude i životinje od mrazeva i zlih vetrova. Po vetrovima koji danas duvaju prognozira se kako će biti vreme u toku godine. Veruje se da će godina biti dobra i bogata ukoliko duva južni vetar, a da “severac” donosi lošu godinu s hladnim vremenom.

Istočni vetar donosi nestašice, a zapadni izobilje ribe i mleka. Ako vetra nema, čeka nas bogata godina. U vreme cara Aleksija Komnena, došlo je među učenim ljudima u Carigradu do nesuglasica i prepirki, koji je od trojice svetitelja bio najveći.

Po jednima, to je bio Vasilije Veliki, zbog njegove čistote i hrabrosti, po drugima Jovan Zlatousti, zbog čudesne rečitosti i jasnoće u propovedanju hrišćanske vere, a po trećima sveti Grigorije Bogoslov, zbog nedostižne visine u bogoslovlju. Tako dođe i do podele među pristalicama na Vasilijane, Grigorijane i Jovanite. Međutim, sva tri svetitelja javiše se u snu episkopu Ehvatijskom, rekavši mu da su oni jedno u Boga, da među njima nema ništa protivurečno i da nema ni prvog ni drugog ni trećeg.

Poučiše episkopa kako da ustanovi zajednički praznik, da prestane sa deobom onih koji se spore i prepiru oko njih. Sastavljena je zajednička služba i i praznik Sveta Tri jerarha, koji se praznuje danas po novom, odnosno, odnosno 30. januara po Julijanskom kalendaru. Svaki od svetitelja ima i svoj poseban dan. U našem narodu ovo je esnafska slava metalaca, dok ih pravoslavni grčki narod smatra ne samo crkvenim već i nacionalnim i školskim praznikom.

