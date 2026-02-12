Više od 51.000 građana neće morati da plati januarski račun za struju: Oglasio se direktor EPS

Generalni direktor EPS-a Dušan Živković rekao je danas da je oko 51.000 domaćinstava, koja su tokom januarskih nepogoda ostala bez struje, oslobođena plaćanja celokupnog iznosa računa za taj mesec i dodao da EPS beleži stabilnu proizvodnju i trenutno ne uvozi električnu energiju, zahvaljujući dobroj hidrologiji i sopstvenim kapacitetima.

"Uglavnom su to građani koji žive u Loznici, Čačku, Majdanpeku, Boru i ja verujem da ćemo kroz ovu situaciju izaći u susret i u tom smislu će Elektroprivreda Srbije preuzeti i deo svojih obaveza kada je u pitanju nadoknada tim građanima", rekao je Živković.

Dodao je da, ukoliko su građani imali dug, da taj iznos ostaje na računu i da im to ostaje kao obaveza u narednom periodu.

Živković je napomenuo da neće biti kašnjenja u isporuci računa.

Govoreći o proizvodnji i potrošnji električne energije, Živković je istakao da je EPS ima stabilnu proizvodnju tokom celog januara i tokom februara i da se sve potrebe pokrivaju iz sopstvenih proizvodnih kapaciteta.

"Nemamo trenutno uvoz električne energije. Konzum u tom januarskom periodu je bio na nivou 130 miliona kilovat sati, sada se stabilizovao na 110 do 115. Dobra hidrologija koja se posle godinu i po dana suše pojavila je dodatno stabilizovala celu situaciju, tako da smo, da kažem, posle ovog perioda januarskog kada smo imali stabilnu proizvodnju, ušli u kontinuirano stabilnu proizvodnju električne energije u tom smislu", rekao je on.

Dodao je da je situacija na deponijama uglja na planskim nivoima i da se na deponijama nalazi 1.330.000 tona uglja.

"Uvoz uglja u narednom periodu će biti isključivo definisan kvalitetom i kalorijskom vrednošću kolubarskog uglja. Ono što je važno napomenuti, to je da smo u 2025. godini uvezli manje uglja nego u 2024, a duplo manje nego u 2023, tako da i u tom segmentu idemo dalje, stabilizujemo i taj deo proizvodnje uglja, što je veoma važno, posebno imajući u vidu da ćemo četiri sistema koji se dugo nisu razvijali i pravili u Kolubari ove godine pustiti u funkciju i to sad već očekujemo od početka marta i time ćemo dugoročno da unapredimo proizvodnju uglja u Kolubari i dođemo u neku sigurniju situaciju", naveo je Živković.

Odgovarajući na pitanje da li su osnovane kritike u javnosti da se EPS više oslanja na uvoz, Živković je rekao da je divna situacija kada u značajnoj meri imate proizvodnju struje iz hidroelektrana, ali da je u proteklih godinu i po dana bio veoma sušan period.

"Imamo tokom godina situacija kada je slabija hidrologija. Tada smo u situaciji da obezbedimo određene količine električne energije i na tržištu i iz uvoza, ali to je u smislu održavanja energetskog bilansa, kao što imamo trenutke kada izvozimo električnu energiju tokom godine, kada naiđe period dobre hidrologije i to je neko stanje koje mi imamo duži niz godina. Prosto, crpimo benefite iz tih situacija kada možemo i da izvezemo električnu energiju i po nekim boljim cenama i da napravimo profit", naglasio je Živković.

Kada je reč o finansijama EPS-a, Živković je naveo da je kompanija tokom prošle godine napravila 42 milijarde dinara profita i da treću godinu zaredom ostvaruje profit.

"Zaduženost kompanije smo za trećinu smanjili, to je veoma važno i ušli smo u zonu kompanija, vrlo malo energetski zaduženih kompanija, što nam otvara prostor za dalji razvoj, neke nove investicije. U tom smislu smo i završili neke projekte poput vetroparka i solarne elektrane, novih zelenih 76 megavata. Privodimo kraju i revitalizaciju velikog projekta Bajine Bašte što je i komunicirano proteklih dana. I u tom smislu verujem da smo utabali jedan put, verujem da smo krenuli, da kažem, pravim putem i očekujem u narednom periodu da kroz razvoj kompanije stvorimo uslove da i neke druge projekte pokrenemo", istakao je Živković.

Kada je reč o primedbama da EPS nije spreman da odgovori povećanoj potrošnji, Živković je istakao da je u planu razvijanje novih proizvodnih kapaciteta, ali i da je sve važnija tema energetska efikasnost.

"Tu imamo dva događaja. Jedan je razvijanje novih proizvodnih kapaciteta, kao što sam rekao, 'one-giga' solara, Bistrice, u perspektivi Đerdapa 3, na tržištu obezbeđivanja nekih projekata koji su već u razvoju. Ali imamo i jednu drugu temu koja se tiče, koja se možda nedovoljno komunicira, a zove se energetska efikasnost. Potrošnja u januaru na nivou 130 gigavat časova i današnja 110, 115 treba da bude da kažem uslovno rečeno efikasnija kako bi stvorili i tu neki prostor i jednostavnije zadovoljili potrebe za električnom energijom, a ne bi doveli u pitanje komfor, ali i razvoj o kojem je predsednik pričao", istakao je generalni direktor EPS-a.

Govoreći o reklamacijama, naveo je da je situacija uobičajena i da nema većeg broja reklamacija u odnosu na prethodni period.

Autor: S.M.