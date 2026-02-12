Arbutina: Jedina budućnost kojoj se ceo svet okreće je nuklearna energija

Direktor JP Nuklearni objekti Srbije Dalibor Arbutina govorio je o mestu Srbije u savremenim energetskim tokovima i mogućnosti izgradnje nuklearne elektrane.

Arbutina je istakao da se Srbija, kao i ostatak sveta, suočava sa rastućim energetskim potrebama.

- Nuklearna energija, predsednik je pomenuo, moramo da se okrećemo nuklearnoj energiji, zbog povećanja potrošnje električne energije, zbog klimatskih promena, zbog veštačke inteligencije, zbog dekarbonizacije, to je zbog osmanjenja ugljen-dioksida u vazduhu, napuštaju se fosilna goriva, tako da je jedina budućnost kojoj se ceo svet okreće je nuklearna energija - rekao je Arbutina na Studiju B.

Prema njegovim rečima, Srbija je već preduzela konkretne korake.

- Mi smo uhvatili korak, promenili smo zakon, ukinuli smo najfamozniji moratorijum o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana i krenuli smo u razgovore o potrebama Srbije za nuklearnu elektranu - kazao je Arbutina.

Arbutina smatra da je strah od nuklearnih elektrana posledica ranijih katastrofa.

- To je ukorenjeno, zato što postoji strah posle Černobilja i Fukušime. Najveći problem je što se zračenje ne vidi. Zračenje se ne vidi i to je problem - istakao je Arbutina.

Ipak, dodaje da nuklearne elektrane postoje svuda u regionu.

- Nuklearne elektrane su svuda u našem okruženju. Čak je bivša SFRJ imala nuklearnu elektranu Krško. Sada se tu pravi i drugi blok. U Mađarskoj počinje izgradnja drugog bloka 80 kilometara od naše granice. Rumunija ima, Bugarska ima. Da ne pričam gore o Slovačkoj, Češkoj. Svi imaju nuklearne elektrane. I ako postoji neki rizik, mi taj rizik delimo, a benefit je samo njihov - kazao je Arbutina.

On je naglasio da pitanje energetike prevazilazi kratkoročne planove.

- Da li ćemo mi imati dovoljno struje to nije pitanje samo za ovu i sledeću godinu, nego za narednih 20 godina, to je strateško državno pitanje i radimo na tome da to rešimo - rekao je direktor JP Nuklearni objekti Srbije.

Govoreći o mogućem vremenskom okviru, Arbutina je naveo:

- Da bi se izgradila jedna nuklearna elektrana, ako danas donesemo odluku, minimum treba 10 godina. Što je sasvim dovoljno vremena da se, paralelno sa izgradnjom kapaciteta, razvijaju kadrovi.

Na pitanje o bezbednosti, bio je izričit:

- Bezbednost je na najvećem mogućem nivou.

Dodao je da se savremene tehnologije oslanjaju na iskustva iz prošlosti.

- Garantuje se najsavremenijim tehnologijama, koje su iz nesreća koje su se dešavale u prošlosti iznašle pouke - rekao je Arbutina i dodao da je mogućnost za akcidentom veoma mala.

- Možda samo nekim prirodnim fenomenom, kao što se desio cunami u Japanu. Ali ljudska greška je isključen faktor i isključen je faktor automatike - rekao je Arbutina.

Arbutina je objasnio da je Srbija trenutno u početnoj fazi analize.

- Srbija je trenutno u prvoj fazi ispitivanja da li je nama potrebna. Prvo se ispituje da li je nama potrebna, koji su nam kapaciteti potrebni.“

Prema njegovim rečima, Ministarstvo rudarstva i energetike formiralo je stručnu komisiju.

- Trenutno se analizira preliminarna energetska studija, koju je uradio francuski EDS - kazao je on, a na pitanje koliko traje istraživanje, odgovorio je:

- Nekoliko meseci. Ja očekujem da ćemo u toku ove godine dobiti odgovor da li nam je potrebna.

Na direktno pitanje da li je nuklearna energija Srbiji neophodna, Arbutina je rekao da je neophodna.

Kao razloge ponovio je klimatske promene, rast potrošnje zbog veštačke inteligencije i napuštanje fosilnih goriva.

Jedna od ključnih tema bila je i nuklearni otpad.

- Nuklearni otpad je prateća funkcija u nuklearnoj elektrani. To je vrlo važno pitanje. Nuklearni otpad je vrlo malog kapaciteta - rekao je Arbutina i istakao da nove tehnologije omogućavaju reciklažu goriva.

- Nove tehnologije su takve da se istrošeno radioaktivno gorivo po nekoliko puta reciklira. Maltene neće ga ni biti - naglasio je Arbutina.

Na kraju razgovora poručio je da je sve regulisano najstrožim propisima.

„Nuklearna tehnologija ima najstrože moguće zakone i principe - rekao je Arbutina i podsetio da se nuklearni objekti već nalaze u neposrednom okruženju Srbije.

- Svuda u okruženju. Osamdeset kilometara od naše granice postoji nuklearna elektrana. Jedna druga se gradi - istakao je Arbutina.