Užas na putu kod Čačka: Pokrenutio klizište, sve ekipe su na terenu, DEONICA ZATVORENA

Usled usled aktiviranja klizišta je na deonici opštinskog puta, tzv. Rajačkom putu kod Čačka, došlo do značajnog oštećenja kolovozne konstrukcije i prateće putne infrastrukture.

U cilju očuvanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, navedena deonica puta biće privremeno zatvorena za saobraćaj počev od 11.2.2026., do daljeg, odnosno do završetka neophodnih sanacionih radova i stručne procene stabilnosti terena.

- Stručne službe su na terenu i u toku je detaljna procena obima oštećenja, kao i definisanje hitnih mera sanacije. O daljim koracima i očekivanom roku ponovnog uspostavljanja saobraćaja javnost će biti blagovremeno obaveštena - saopšteno je iz JP Gradac.


Dodaju da mole sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i koriste alternativne putne pravce, koji će biti jasno obeleženi.

Zahvaljujemo građanima na razumevanju i strpljenju, poručuju iz JP Gradac.

