Počela isplata stipendija: Studentima po 13.000, nadarenima i do 30.000 dinara

Ministarstvo prosvete saopštilo je da je danas počela isplata prve i druge mesečne rate studentskih stipendija i kredita za školsku 2025/26. godinu.

Iznosi mesečnih rata po kategorijama:

Studentske stipendije i krediti: Mesečna rata iznosi 13.000 dinara.

Izuzetno nadareni učenici: Mesečna rata iznosi 15.000 dinara.

Izuzetno nadareni studenti (osnovne i master studije): Mesečna rata iznosi 24.000 dinara.

Studenti doktorskih studija: Mesečna rata iznosi 30.000 dinara.

Isplata se odnosi na prve dve rate u tekućoj školskoj godini, a sredstva su dostupna od danas preko uobičajenih kanala isplate.

