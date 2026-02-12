Vozačima će trebati strpljenje: Evo koliko dugo se čeka na Batrovcima na izlazu iz Srbije

Teretna vozila čekaju pet sati na izlazu iz zemlje na graničnom prelazima Batrovci i Šid, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za teretnjake na izlazu iz Srbije ima i na graničnim prelazima Šid, dva sata i Sremska Rača, sat vremena.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.

Autor: Marija Radić