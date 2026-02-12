AKTUELNO

Društvo

Vozačima će trebati strpljenje: Evo koliko dugo se čeka na Batrovcima na izlazu iz Srbije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Siniša Kopunović ||

Teretna vozila čekaju pet sati na izlazu iz zemlje na graničnom prelazima Batrovci i Šid, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za teretnjake na izlazu iz Srbije ima i na graničnim prelazima Šid, dva sata i Sremska Rača, sat vremena.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.

pročitajte još

Tragedija u centru Zrenjanina: Vozač taksija dobio infarkt tokom vožnje i udario u banderu

Autor: Marija Radić

#AMSS

#Batrovci

#KAMIONI

#vozači

#čekanje

POVEZANE VESTI

Društvo

Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju pet sati

Društvo

Teretnjaci čekaju po pet sati na Batrovcima: Evo kakvo je stanje na drugim prelazima

Društvo

Kamioni na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju osam sati, dva sata na prelazu Šid

Društvo

Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju 12 sati

Društvo

KRKLJANAC NA GRANICAMA Na izlazu iz Srbije na Batrovcima se čeka šest, a na Šidu pet sati

Društvo

Kamioni čekaju četiri sata na Batrovcima na izlazu iz Srbije