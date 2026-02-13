AKTUELNO

AMSS: Na Batrovcima teretnjaci čekaju pet sati, na ostalim prelazima bez zadržavanja

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Privredna komora Srbije/ Boban Ristić ||

Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije teretna vozila čekaju pet sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije u 5.15 sati na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Danas vozači mogu očekivati pojačan saobraćaj u popodnevnim satima,na glavnim putnim pravcima širom zemlje zbog početka produženog vikenda pred državni praznik Sretenje, saopšteno je iz AMSS.

Najveći intenzitet očekuje se na izlazima iz većih gradova, naautoputevima ka turističkim centrima, kao i u pravcu graničnih prelaza.

Zbog moguće kiše kolovozi mogu biti mestimično mokri, pa se vozačima savetuje oprez i prilagođena brzina, dodaje se u saopštenju.

Autor: D.Bošković

