Danas su Zimske zadušnice: Srbi strogo poštuju ove običaje i verovanja, a ovo nikako ne rade u kući

Zimske zadušnice padaju 14. februara kada Srpska pravoslavna crkva obeležava i Svetog Trifuna

Prve zadušnice u 2026. godini obeležavaju se 14. februara i nazivaju se Zimske ili Velike zadušnice. One se obeležavaju pred početak priprema za Vaskršnji post.

Zimske zadušnice najavljuju pripreme za početak Časnog posta, koji ove godine počinje 23. februara, u pojedinim krajevima poznatije su kao Otvorene zadušnice, jer se veruje da Sveti Petar, ključar pakla i raja, na ovaj dan otvara grobove.

Prve zadušnice u godini najranije se obeležavaju 6. februara, a najkasnije 13. marta, u zavisnosti od datuma Vaskrsa.

Brojni običaji

Za Velike zadušnice vezuju se brojni običaji, a narod se trudi da ih ispoštuje na što ispravniji način, kako bi pokazali poštovanje prema svojim najmilijim preminulim ljudima.

Smatra se da se u subotu, na Zimske zadušnice ne obavljaju teški i kućni poslovi, jer se smatra da duše preminulih toga dana posećuju svoje domove, te bi ih uznemirili teškim, fizičkim radom.

Na ovaj praznik u kući se ne pali vatra pre nego se ukućani vrate sa groblja.

U srpskoj narodnoj tradiciji, vatra simbolizuje žive, a Zadušnice su praznik posvećen mrtvima.

Smatra se da, ukoliko ne upalite sveću za pokoj duše, ceo dan će vas pratiti nemir.

Zadušnice u 2026. godini

Zimske - 14. februar,

Letnje - 30. maj,

Miholjske - 10. oktobar,

Mitrovske - 7. novembar.

Osim toga, duše pokojnika se javljaju u obliku ptica ili leptira, pa je strogo zabranjeno ubijati ih na taj dan!

Kada govorimo o hrani koja se priprema za groblje, jedan deo nje treba ostaviti u dvorištu, ili, ukoliko to nije moguće, na prozoru doma, jer se veruje da će se naši preminuli tako "pričestiti".

Autor: D.Bošković