OVO SU NOVE CENE GORIVA: Važiće narednih sedam dana

Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 196 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 177 dinara.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 20. februara. U odnosu na prošlu nedelju, cene se nisu menjale

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Cena nafte pala u svetu

Prema aktuelnim podacima, cena nafte je pala na 62,674 dolara, a cena nafte Brent na 67,305 dolara.

Benzinske stanice NIS-a dobro snabdeveneBenzinske stanice Naftne industrije Srbije (NIS) sve vreme rade u redovnom režimu rada, u punom kapacitetu i snabdevene su svim vrstama naftnih derivata domaće proizvodnje, a nude i raznovrsni dodatni asortiman, izjavila je direktorka Departmana za maloprodaju NIS-a Bojana Radojević.

Istakla je da je u Srbiji najviše zastupljena gotovina kao način plaćanja a da na maloprodajnim objektima NIS-a sada dina kartice zauzimaju sve veći udeo u transakcijama.

Naglasila je i da su se kupci vrlo brzo prilagodili i prihvatili IPS način plaćanja, čije je korišćenje, prema njenim rečima, na benzinskim stanicama NIS-a višestrukovno poraslo

Autor: Iva Besarabić