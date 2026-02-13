Na petak 13. ovo nikako ne radite: Veruje se da donosi nesreću i svađe među ljudima

Prema sujeverju, petak 13. se smatra danom kada se mogu desiti neke loše stvari. Ali ih možete sprečiti.
Već vekovima postoje verovanja o tome da je petak 13. baksuzan dan i raširena su u celom svetu. Taj specifičan strah od ovog dana ima i svoje ime – frigatriskaidekafobija. Naziv potiče od imena nordijske boginje Frig (po kojoj je petak dobio ime) i reči „triskaidekafobija“, što znači strah od broja 13.
U numerologiji broj 12 simbolizuje savršenstvo, pa se broj 13 vidi kao njegov narušilac, što je doprinelo stvaranju niza verovanja prema kojima neke stvari koje se rade tog dana donose svađe, maler i nesreću.
Prema tim verovanjima, na petak 13. ne bi trebalo:
spavati u drugom krevetu, jer će vas terati maler
započinjati novo posao ili vezu
krenuti na put
otvarati kišobran u zatvorenom prostoru, jer može izazvati svađe
pozajmljivati novac
pričati o svojim planovima drugim ljudima
planirati venčanje
davati lažna obećanja koja ne možete ispuniti, jer će vam se loše vratiti.
U suštini, petak 13. je dan kada sujeverni ljudi izbegavaju važne
odluke i aktivnosti, verujući da bi im mogle doneti nesreću.
Autor: D.Bošković