Na petak 13. ovo nikako ne radite: Veruje se da donosi nesreću i svađe među ljudima

Prema sujeverju, petak 13. se smatra danom kada se mogu desiti neke loše stvari. Ali ih možete sprečiti.

Već vekovima postoje verovanja o tome da je petak 13. baksuzan dan i raširena su u celom svetu. Taj specifičan strah od ovog dana ima i svoje ime – frigatriskaidekafobija. Naziv potiče od imena nordijske boginje Frig (po kojoj je petak dobio ime) i reči „triskaidekafobija“, što znači strah od broja 13.

U numerologiji broj 12 simbolizuje savršenstvo, pa se broj 13 vidi kao njegov narušilac, što je doprinelo stvaranju niza verovanja prema kojima neke stvari koje se rade tog dana donose svađe, maler i nesreću.

Prema tim verovanjima, na petak 13. ne bi trebalo:

spavati u drugom krevetu, jer će vas terati maler

započinjati novo posao ili vezu

krenuti na put

otvarati kišobran u zatvorenom prostoru, jer može izazvati svađe

pozajmljivati novac

pričati o svojim planovima drugim ljudima

planirati venčanje

davati lažna obećanja koja ne možete ispuniti, jer će vam se loše vratiti.

U suštini, petak 13. je dan kada sujeverni ljudi izbegavaju važne

odluke i aktivnosti, verujući da bi im mogle doneti nesreću.

Autor: D.Bošković