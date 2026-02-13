5 stvari koje morate da znate ako putujete svojim automobilom za predstojeće neradne dane

Koferi su spakovani, posle prve smene - pravac na put. Mnogi građani Srbije su spremni da predstojeće neradne dane povodom obeležavanja Dana državnosti provedu na nekim prijatnijim mestima. Pre polaska, valjalo bi da znaju sledećih 5 stvari od kojih im u velikoj meri zavisi putovanje.

Koliko tačno neradnih dana ima

Podsetimo, Dan državnosti Srbije se se praznuje 15. i 16. februara. Ove godine, 15. februar, odnosno Sretenje, pada u nedelju, dok su ponedeljak 16. i utorak 17. februar neradni dani.

To znači da će mnogi zaposleni, uz spajanje vikenda, imati četiri uzastopna slobodna dana.

Cene goriva

Gorivo je polazna tačka pri planiranju samostalnog putovanja jer predstavlja jedan od najvećih troškova.

Od danas na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštaće 196 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 177 dinara, saznaje "Blic Biznis".

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 20. februara. U odnosu na prošlu nedelju, cene se nisu menjale

U Srbiji se nove cene putarine primenjuju od 1. januara 2026.



Cene putarine

Putarine su neizostavni trošak ako putujete sopstvenim automobilom. Kako je "Blic Biznis" ranije pisao, u Srbiji se nove cene putarine primenjuju od 1. januara 2026.

Iz Puteva Srbije su naveli da je visina putarine za jedan kilometar javnog puta uvećana na osnovu dužine putnog objekta koje vozilo prelazi na tom putu.

Cenovnik putarina:

Putarina od Pakovraća do Obrenovca biće 720, a od Preljine do Obrenovca 640 dinara, saopšteno je iz JP Putevi Srbije.

Za putničke automobile, nova cena putarine od Beograda do Preševa sada iznosi 2.060 dinara, a od prestonice do Niša 1.180 dinara.

Putarina od Beograda do Novog Sada iznosi 340 dinara, a od Beograda do Subotice 850 dinara.

Vrednost putarine od glavnog grada do Šida sada je 520 dinara, od Beograda do Dimitrovgrada 1.800 dinara.

Potpuni pregled novih cena po deonicama i kategorijama vozila, dostupni su na sajtu Službenog glasnika. Poslednje povećanje cena putarine bilo je 4. jula prošle godine.

Zeleni karton i vinjete

Ukoliko pak krećete put Grčke i Soluna, znajte da morate da posedujete zeleni karton zbog prolaska kroz Severnu Makedoniju.

Obavezu plaćanja korišćenja auto-puta imaju vozači u: Austriji, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj. Moldaviji, Rumuniji, Slovačkoj, Sloveniji i Švajcarskoj. Nemačka ne naplaćuje korišćenje svojih auto-puteva.

Austrija

Od početka 2026. godine Austrija je povećala cene vinjeta za 2,9 odsto i kazne, odnosno cenu takozvane zamenske putarine, poznate kao Ersatzmaut. od 2027. godine vozači moći da koriste samo elektronsku vinjetu za naplatu putarine.

Cena vinjete za automobile iznosi 9,60 evra za jedan dan, 12,80 evra za deset dana, 32 evra za dva meseca i 106,80 evra za godišnju vinjetu, što je tri evra više nego prethodne godine.

Za motocikle, jednodnevna vinjeta košta 3,89 evra, desetodnevna 5,10 evra, dvomesečna 12,80 evra, dok je godišnja vinjeta 42,70 evra.

Slovenija

Cena sedmodnevne vinjete u Sloveniji iznosi oko 16 evra za putnička vozila, mesečna 32 evra, dok godišnja košta gotovo 118 evra.

Mađarska

U ovoj zemlji postoji klasična naplata putarine, ali možete kupiti i elektronsku vinjetu. Dnevna – 13,28 evra, desetodnevna 16,51 evro. Mesečna vinjeta – 26,72 evra, a godišnja vinjeta – 147,62 evra.

Švajcarska

Od 1. februara je u Švajcarskoj obavezna vinjeta za 2026. godinu. Već nešto više od dve godine prilikom kupovine postoji izbor između digitalne (e-vinjete) i klasične nalepnice. Zvanična prodavnica savezne vlade dostupna je putem adresa www.e-vignette.ch i via.admin.ch/shop. Cena vinjeta je 40 franaka.

Šta sme u Hrvatsku da se ponese

Hrvatska će zvanično preći na digitalnu naplatu putarine od septembra 2026. godine.

Ako planirate u Hrvatsku ili prolazak kroz ovu zemlju, trebalo bi da znate šta smete, a šta imati kod sebe na granici.

Dozvoljeno je uneti:

Roba koju ste kupili ili na drugi način nabavili ukupne vrednosti do 300 evra oslobođena je od uvoznih davanja i niste je dužni prijaviti carinskom službeniku. Za decu mlađu od 15 godina važi vrednost robe do 150 evra.

Putnici koji ulaze u EU ili iz nje izlaze mogu preneti do 10.000 evra gotovine (ili protivvrednost u drugim valutama). Ukoliko je u pitanju tačno 10.000 evra ili više putnici su obavezni da iznos prijave carini na graničnom prelazu.

Kada je u pitanju duvan: Licima starijim od 17 godina dozvoljen je prenos 40 cigareta, 20 cigarilosa, 10 cigara, 50 grama duvana za pušenje, 50 grama zagrejanog duvanskog proizvoda, 10 mililitara e-tečnosti i 50 grama tzv. novih duvanskih proizvoda.

Alkoholna pića: Svako lice starije od 17 godina sme da unese 16 litara piva, 4 litre vina i 2 litra alkoholnih pića koja imaju manje od 22% alkohola, odnosno jedan litar jačeg alkoholnog pića sa više od 22% alkohola.

Hleb, kolači, keksi, vafli, tostirani hleb i slični prepečeni proizvodi sa manje od 20% prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi.

Čokolada i slatkiši sa manje od 50% prerađenih mlečnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi.

Dodaci hrani namenjeni krajnjem potrošaču koji sadrže manje od 20% prerađenih proizvoda životinjskog porekla.

Testenina i rezanci koji nisu mešani niti punjeni mesnim proizvodima s manje od 50% prerađenih mlečnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi.

Koncentrat supe i poboljšivači ukusa pakovani za kranjeg kupca sa manje od 50% ribljih ulja, praha ili ekstrakata koji su trajni na sobnoj temperaturi.

Proizvodi životinjskog porekla koje je u potpunosti zabranjeno uneti u Hrvatsku su mleko, meso, kao i proizvodi od mesa (salama, pršuta…) i mleka (sir, maslac, pavlaka…)

Kako još navodi Eurotours.rs, do 2 kg po osobi moguće je uneti:

Druge proizvode životinjskog porekla poput meda, jaja, proizvoda od jaja, mesa puževa ili žabljih krakova.

Mleka u prahu za bebe, isto tako i hrane za bebe, i posebne hrane koja se koristi zbog medicinskih razloga.

Hrane za kućne ljubimce koja se koristi zbog zdravstvenih razloga uz uslove da ne zahteva držanje u frižideru pre otvaranja.

Takođe, dopušteno je po osobi uneti 20 kilograma sveže, sušene, kuvane, osoljene ili dimljene ribe, rakova i dagnji.

Autor: S.M.