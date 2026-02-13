JEZIVI "CRVENI DELFIN" STIGAO NA BALKAN: Novi TikTok izazov tera decu na samopovređivanje – roditelji, HITNO proverite telefone!

Nakon zloglasnog "Plavog kita", društvenim mrežama se munjevitom brzinom širi novi, još opasniji trend pod nazivom "Crveni delfin" (Red Dolphin).

Prema izveštajima bezbednosnih službi i pisanju evropskih portala, izazov je već uzeo maha u Češkoj i Slovačkoj, a prva ozbiljna upozorenja stručnjaka stižu i do naših prostora.

Psihološka zamka u 50 koraka

Igra počinje naizgled bezazlenim porukama na TikToku i Instagramu, ali ubrzo prelazi u brutalnu psihološku torturu. Nepoznati "kustosi" ili administratori vrbuju decu preko određenih haštagova i emodžija, uvodeći ih u igru koja traje 50 dana. Svakog dana dete dobija novi zadatak: u početku su to "nevine" molbe poput gledanja horor filmova u 3 sata ujutru, ali ubrzo slede zahtevi za izolaciju od porodice i, u finalnim fazama, instrukcije za samopovređivanje.

Roditelji na oprezu: 5 ključnih znakova (Crvene zastavice)

Emodži delfina: Proverite da li dete u opisu profila ili porukama koristi simbol.

Poremećaj sna: Ustajanje usred noći (oko 3-4 ujutru) i korišćenje telefona.

Skrivanje tela: Nošenje dugih rukava i po najvećoj vrućini (skrivanje rezova).

Nagla izolacija: Prestanak komunikacije sa prijateljima i povlačenje u sebe.

Specifični crteži: Pronalaženje skica delfina ili čudnih kodova u školskim sveskama.

Stručnjaci savetuju da ne reagujete agresivno, već da kroz razgovor objasnite detetu da su ovi izazovi opasna manipulacija. Podelite ovo upozorenje kako bismo sprečili tragediju na vreme!

Autor: Dalibor Stankov