AKTUELNO

Društvo

JEZIVI "CRVENI DELFIN" STIGAO NA BALKAN: Novi TikTok izazov tera decu na samopovređivanje – roditelji, HITNO proverite telefone!

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com/Pixabay.com ||

Nakon zloglasnog "Plavog kita", društvenim mrežama se munjevitom brzinom širi novi, još opasniji trend pod nazivom "Crveni delfin" (Red Dolphin).

Prema izveštajima bezbednosnih službi i pisanju evropskih portala, izazov je već uzeo maha u Češkoj i Slovačkoj, a prva ozbiljna upozorenja stručnjaka stižu i do naših prostora.

Psihološka zamka u 50 koraka

Igra počinje naizgled bezazlenim porukama na TikToku i Instagramu, ali ubrzo prelazi u brutalnu psihološku torturu. Nepoznati "kustosi" ili administratori vrbuju decu preko određenih haštagova i emodžija, uvodeći ih u igru koja traje 50 dana. Svakog dana dete dobija novi zadatak: u početku su to "nevine" molbe poput gledanja horor filmova u 3 sata ujutru, ali ubrzo slede zahtevi za izolaciju od porodice i, u finalnim fazama, instrukcije za samopovređivanje.

Roditelji na oprezu: 5 ključnih znakova (Crvene zastavice)
Emodži delfina: Proverite da li dete u opisu profila ili porukama koristi simbol.

Poremećaj sna: Ustajanje usred noći (oko 3-4 ujutru) i korišćenje telefona.

Skrivanje tela: Nošenje dugih rukava i po najvećoj vrućini (skrivanje rezova).

Nagla izolacija: Prestanak komunikacije sa prijateljima i povlačenje u sebe.

Specifični crteži: Pronalaženje skica delfina ili čudnih kodova u školskim sveskama.

Stručnjaci savetuju da ne reagujete agresivno, već da kroz razgovor objasnite detetu da su ovi izazovi opasna manipulacija. Podelite ovo upozorenje kako bismo sprečili tragediju na vreme!

Autor: Dalibor Stankov

#Crveni delfin

#Društvene mreže

#Prevencija

#Red Dolphin

#Skandal

#Srbija

#TikTok izazov

#bezbednost dece

#internet predatori

#opasne igre

#roditeljstvo

#vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Vreme je za početak novog radnog dana: Radnici fabrike spremni za izazov! (VIDEO)

Domaći

URNEBESNO! Kristijan Golubović cepa drva na Mesecu, ovaj snimak oduševio mnoge! Potpuni HIT (VIDEO)

Hronika

STRAŠNI SNIMCI POŽARA NA FRUŠKOJ GORI! VATRA SE ŠIRI KA VIKENDICAMA! Plamen zahvatio oko 10 hektara, vatrogasci pokušavaju da ga obuzdaju (FOTO, VIDEO

Fudbal

NOVI SNIMAK ŽESTOKE TUČE TORCIDE I DELIJA U TUZLI: Sigurnosne kamere snimile trenutak kada su hrvatski huligani palicama krenuli na navijače Crvene zv

Društvo

MLADI IGRAJU 'SE*S RULET'?! Zastrašujući trend kruži među decom u Srbiji!

Svet

Doktor i medicinska sestra uhvaćeni u žestokoj akciji! Skandal u bolnici u Peruu - prepustili se strastima dok je čekaonica bila puna (VIDEO)