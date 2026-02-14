SRBIJA NA UDARU SNEGA I KIŠE Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi zemlje prvi na udaru

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- Do kraja dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama u pojačanju. Najviša temperatura od 12 do 17 °C.

U NEDELjU I POČETKOM SLEDEĆE SEDMICE PROLAZNO ZAHLAĐENjE

U nedelju (15.02.) oblačno sa kišom, vetrovito i osetno hladnije. Sredinom dana i posle podne u severozapadnoj, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i u većini ostalih krajeva kiša će preći u susnežicu i sneg.

U brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije očekuje se i formiranje manjeg snežnog pokrivača visine od 1 do 5 cm, lokalno i do 10 cm.

Do kraja dana prestanak padavina u svim predelima uz delimično razvedravanje sa severozapada.

Vetar umeren i jak, na istoku Srbije uveče i olujni severni i severozapadni, samo u južnim krajevima Srbije ujutru i pre podne vetar umeren i jak jugozapadni. Temperatura na severozapadu Srbije od 2 do 5 °S, u centralnoj Srbiji od 5 do 10 °S, a na istoku i jugu zemlje od 10 do 14 °S uz osetniji pad temperature krajem dana.

U ponedeljak (16.02.) ujutru i pre podne malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično uz slab jutarnji mraz, posle podne naoblačenje, koje će uveče u zapadnoj polovini zemlje a tokom noći i u ostalim krajevima usloviti mešovite padavine - kišu i susnežicu, a na planinama sneg. Vetar će oslabiti.

U utorak (17.02.) oblačno uz dalji pad temperature. Očekuje se i formiranje snežnog pokrivača u oblastima južnije od Dunava i Save, a intenzivniji sneg se prognozira u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji, gde se očekuje od 10 do 25 cm snega i u nižim predelima.

U sredu i četvrtak (18. i 19.02.) delimično razvedravanje. U drugom delu naredne sedmice ponovo osetniji porast temperature, u petak i subotu (20. i 21.02.). mestimično sa kišom. - stoji na sajtu RHMZ.

