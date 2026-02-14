Sutra slavimo SRETENJE GOSPODNJE uz ove važne običaje: Žene neka obrate pažnju na PRVOG muškarca kog sretnu

Sretenje Gospodnje je jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika jer obeležava prvi susret Spasitelja Isusa Hrista sa ljudima. Za narod, ovaj dan ima posebno značenje jer simbolizuje i prirodni ciklus - susret i razdvajanje zime i leta. Od Sretenja dani postaju duži, a noći kraće, zbog čega narod kaže: "Sretenje obretenje".

Pored duhovnog značaja, Sretenje je bogato običajima i verovanjima koja su se vekovima prenosila s kolena na koleno.

Običaji i verovanja za Sretenje

Jedan od najzanimljivijih verovanja vezan je za životinje, posebno medvede. Vernici i ljubitelji prirode često posmatraju ponašanje ovih životinja kako bi saznali da li je zaista "kraj zime". Ako medvedi, po izlasku iz jazbine, ugledaju svoju senku i vrate se nazad, veruje se da će zima potrajati još šest nedelja. Ukoliko ne vide senku i odluče da potraže hranu, to je znak da je zima završena. Zato su mnogi odlazili prethodnih godina u Zoološki vrt ne bi li videli ovu zanimljivu "medveđu prognozu".

Još jedan važan običaj jeste paljenje sveća. Plamen simbolizuje zaštitu i čarobnu moć, pa se veruje da će kuću štititi od grmljavine, bolesti i nesreća. Takođe, devojke posebnu pažnju posvećuju prvom muškarcu kojeg sretnu na Sretenje, jer narod veruje da on može odrediti njihovu buduću sudbinu - često se kaže da će se udati za čoveka sličnog njemu.

Sretenje i crkvena tradicija

Prema pravoslavnoj tradiciji, Sretenje spada u red Gospodnjih i Bogorodičnih praznika. Na taj dan se ističe čistota Bogorodice, koju je, prema predanju, prvosveštenik Zaharija, otac Jovana Krstitelja, uveo u jerusalimski hram. Praznik se slavi još od vremena cara Justinijana, u crkvenom kalendaru je označen crvenim slovom, i u Srbiji ima duboku simboliku. Neki ga čak slave kao krsnu slavu.

Sretenje i istorija Srbije

Pored religijskog značaja, Sretenje je povezano i s važnim istorijskim događajima. Na današnji dan, 15. februara 1804. godine, podignut je Prvi srpski ustanak pod vođstvom vožda Karađorđa. Takođe, 1835. godine donet je Sretenjski ustav, prvi moderni Ustav Srbije. Danas se Sretenje takođe obeležava i kao Dan državnosti, što dodatno povezuje duhovnu i istorijsku dimenziju ovog značajnog dana.

