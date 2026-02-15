NARODNA METEOROLOGIJA: Šta znači kada na Sretenje pada kiša? Naš narod vekovima veruje u ovu prognozu

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas slave Sretenje Gospodnje, uspomenu na dan kada je Bogorodica prvi put uvela u hram novorođenog Hrista da ga posveti Bogu.

Takođe, danas je i Dan državnosti Srbije, a centralna svečanost održaće se u Orašcu u znak sećanja na Sretenjski ustav i Prvi srpski ustanak.

Kako su meteorolozi najavljivali, 15. februar je počeo u znaku promene vremena i padom temperature. U narodnoj meteorologiji Sretenje je posebno važno jer se veruje da se na taj dan susreću zima i leto. Dani postaju duži a noći kraće.

Na Sretenje se u našem narodu pridaje značaj predskazivanju vremena. Prema narodnom verovanju, ukoliko na ovaj dan padne sneg ili kiša, smatra se da zima odlazi, dok sunčan dan ukazuje na to da nas očekuje još hladnih dana.

Naš narod veruje da se na praznik Sretenje sreću zima i leto, pa je zima kazala letu:

"Pomozi Bog, golo leto! Ti meni daješ gole i bose ljude a ja tebi obučene i obuvene!"

Leto je na to odgovorilo:

"Bog ti pomogao, obučena zimo! Istina je da ti meni daješ obučene i obuvene ljude, a ja tebi gole i bose, ali se deca i ljudi više raduju meni nego tebi".

Narod smatra da od Sretenja nastaju topliji dani i da ne može više biti tako jaka zima. Veruje se da ako je na ovaj dan oblačno ili pada sneg ili kiša, vreme će se uskoro promeniti i nastaće topliji dani. Ako je na ovaj dan vreme lepo i sunce greje, onda će još dugo trajati zima.

Postoji i verovanje povezano sa medvedom, simbolom koji određuje dolazak proleća ili produžetak zime. Naime, ukoliko medved na Sretenje izađe iz pećine i ugleda svoju senku pa se zbog straha vrati nazad u zimski san, očekuje se da će zima trajati još šest nedelja. Suprotno tome, ako medved ne vidi svoju senku i ostane napolju u potrazi za hranom, veruje se da je zimi došao kraj.

Autor: D.Bošković