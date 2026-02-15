Danas su Mesne poklade: Najavljuju Vaskršnji post, a od sutra ovo nikako ne bi smeli

Pravoslavni vernici danas obeležavaju Mesne poklade, poslednji dan kada se jede meso pre početka Vaskršnjeg posta. Od sutra jede se samo beli mrs.

Na ovaj dan, obavezno se jede meso, kako bi se proslavilo ono što sledi - veliki Vaskršnji post.

Kako su Mesne poklade pokretan praznik i obeležavanje određuje datum Vaskrsa, ove godine se praznuju isto kada i Sretenje Gospodnje i Dan državnosti Republike Srbije.

Za poklade se obično sprema bogata trpeza i pozivaju siromašniji susedi i prijatelji da se i oni dobro omrse u zajedničkom obedovanju.



U većini krajeva, u toku dana ili večeri mlađi svet vodi glavnu reč. Zbijaju se razne šale po selu ili se odlazi na neka poznata mesta u okolini gde se priređuju zabave.

Raznorazne igre pod maskama, takozvane "maškare" bile su rezervisane za mlade.

Običaj je bio da maskirana mladež ide od kuće do kuće i zbija razne pošalice na opšte veselje ukućana i zbog toga dobija "ćar" - razne sitne poklone u jelu i piću koje posle zajedno pojedu i popiju.

Ozbiljniji muškarci domaćini i stariji ljudi sede okupljeni kod jednog domaćina i časte se do ponoći.

Autor: D.Bošković