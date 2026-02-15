BUĐENJE SLOBODE! Karađorđe je na čelo bune protiv Turaka došao tek pošto su dvojica viđenih Srba pre njega odbila da povedu narod

Prvi srpski ustanak nije buknuo iznenada. Tokom 1803. naveliko su se držali sastanci među srpskim uglednicima, sklapani dogovori i polagane zakletve, a Đorđe Petrović se u Zemunu raspitivao za mogućnost kupovine veće količine baruta i olova.

Vladimir Ćorović u kapitalnom delu „Istorija Srba” beleži da je knez Aleksa Nenadović u to vreme uputio u Zemun jedno pismo tamošnjem austrijskom komandantu majoru Mitezeru. Obaveštava ga da su „Srbi pozavađali dahije, između kojih će doći do borbe”, i moli ga „da spremi džebane i oficira, a vojske dosta imamo da nam pomognu da dahije odavde oteramo”. I zaista, zbog srpskih intriga, između Aganlije i Kučuk Alije došlo je do krupnih sukoba, u kojima je bilo mrtvih među pristalicama obe strane...

Seča knezova

Ovo je pismo, međutim, palo u ruke dahijama i otvorilo im oči. „Dotle zavađeni”, piše Ćorović, „oni se pred opasnošću mire i traže načina kako da doskoče svojim neprijateljima... S toga rešiše da opasnost spreče odmah u početku, i to najradikalnijim sredstvima. Narod je trebalo obezglaviti, i to tako što će se pobiti glavni knezovi i sveštenici, oni koji mogu postati vođe i koji imaju veza preko granice. Tako je došlo do seče knezova, toliko poznate iz slavne Višnjićeve pesme o početku bune. U drugoj polovini januara 1804. biše pogubljeni knez Aleksa Nenadović, Ilija Birčanin, Marko Čarapić, Hadži Ruvim, Hadži Đera i drugi - ukupno oko 70 njih. Sam Mehmed-aga Fočić kazao je knezu Aleksi da gine zbog onog zemunskog pisma.”

Đorđe Petrović Rođen 16. novembra 1768. u Viševcu kod Rače Ubijen 26. jula 1817. u Radovanjskom lugu kod Velike Plane

Zanimljivo je da Turci Karađorđa Petrovića uopšte nisu smatrali opasnim, pa je tako izbegao pogubljenje. Dahije su se, naime, više bojale uglednih Srba iz Posavine i okoline Beograda i Valjeva jer su ovi uživali najveći ugled u narodu, i uz to održavali i veze sa Austrijom. Zato su se lično prihvatili komande njihovim pogubljenjima, a na Karađorđa su poslali nedisciplinovanu grupu običnih vojnika. Karađorđe ih je sa svojim momcima sačekao u Topoli i neke pobio, a ostatak rasterao. Odmah potom napustio je kuću i i otišao u šumu kod svog starog prijatelja hajduka Stanoja Glavaša.

Tra­gi­č­no kajanje

Sa­mo ne­ko­li­ko me­se­ci ka­sni­je, po­sle pr­vih usta­ni­č­kih uspe­ha, Teo­do­si­je se po­ka­jao. Po­čeo je da vo­ždu ospo­ra­va pr­ve­n­stvo, tra­žio je da Ka­ra­đo­r­đe sam pla­ti ba­rut za usta­ni­ke, kad je već vo­đa; a i po­ka­zao se lo­še u ko­man­do­va­nju u ne­kim bo­r­ba­ma. Na sku­p­šti­ni usta­ni­č­kih vo­đa u Ostru­žni­ci ma­ja 1804. go­di­ne za­po­de­la se oštra sva­đa me­đu nji­ma dvo­ji­com, a on­da je Teo­do­si­je pr­vi po­te­gao pu­šku. Pro­ma­šio je Ka­ra­đo­r­đa, a ovaj je oteo ku­bu­ru od Sta­no­ja Gla­va­ša, i Teo­do­si­ja ra­nio.

„Ko­je­ku­de, po du­ši te!”, op­so­vao je svog ra­nje­nog pro­ti­v­ni­ka. „Kad si ti znao bo­lje od me­ne ure­đi­va­ti i za­po­ve­da­ti, za­što si me­ne na­go­nio da se ovo­ga po­sla pri­mam”, re­kao je Teo­do­si­ju, ko­jeg su još ži­vog od­ne­li u Ora­šac, gde je umro.

Karađorđe je za vođu ustanka izabran na zboru održanom u Marićevića jaruzi, u Orašcu, na Sretenje 1804. god. Taj skup, kojem je prisustvovalo tristotinak ljudi iz Topole i okoline, doneo je odluke dalekosežnog značaja za celu Srbiju. Najpre su se u Šumadiji sastala tri narodna poglavara: Đorđe Petrović, zatim Janko Katić i Vasa Čarapić. Oko njih su se veoma brzo okupili mnogi, kako domaće srpsko stanovništvo, tako i hajduci, među kojima su bili i Stanoje Glavaš i hajduk Veljko Petrović. Na ovu vest diglo se stanovništvo i sa one strane Kolubare, gde su se naročito istakli Jakov Nenadović, Aleksin brat, sveštenik Luka Lazarević. Slična situacija bila je i sa one strane Morave, gde su se istakli Milenko Stojković i Petar Todorović Dobrnjac. Ubrzo je skoro cela zemlja bila pod oružjem.

Be­se­da Ha­dži Ruvima

Uve­ren sam da će do­ći dan ka­da će Sr­bin opet ima­ti svog kra­lja, ko­ji će nas sve pod istu kru­nu sa­bra­ti. A kru­na ne­će bi­ti od zla­ta i dra­gog ka­me­nja, već izli­ve­na od oru­ž­ja ko­jim smo slo­bo­du izvo­je­va­li. Ta­kav vla­dar, ko­ji ne­će za se­be bo­gat­stvo sa­bi­ra­ti, već o svom na­ro­du sve­sr­d­no bri­nu­ti i ko­ji će po­što­va­ti i ovo­ze­ma­lj­ske i još vi­še Bo­ži­je za­ko­ne, bi­će spo­so­ban da Sr­be od sva­ke si­le od­bra­ni i obez­be­di pro­cvat dr­ža­ve. Dok bu­de­mo ima­li ta­kvog po­gla­va­ra, bi­će do­bro. Uko­li­ko pak do­đe ne­ko bez hri­šćan­ske sve­sti i bez Bo­ži­jeg stra­ha, sla­t­ko­re­čiv, po­ho­tan i sa­mo­lju­biv, taj će gle­da­ti da sa­mo svo­je stra­sti za­do­vo­lji. Uko­li­ko ta­kvom po­ve­ru­je­mo i pre­pu­sti­mo da nas ta­kav vo­di, pro­ći će­mo još go­re ne­go pod Aga­r­ja­ni­ma (Tu­r­ci i mu­sli­ma­ni, na­zva­ni po jed­nom ara­p­skom ple­me­nu, prim. ur.). Bog će nas sta­vi­ti na ve­li­ka isku­še­nja što ta­kve vo­đe sa že­lja­ma da pos­ta­nu bo­go­vi na ze­mlji po­dr­ža­va­mo. Za­to, ako ika­da bu­de­te u pri­li­ci da se­bi u ovo­ze­ma­lj­skom ži­vo­tu vo­đe bi­ra­te, či­ni­te to su­de­ći po nji­ho­vim de­li­ma, a ne po re­či­ma. Đa­vo je otac la­ži, ko­ga sa­mo uz Bo­ži­ju po­moć mo­že­mo po­be­di­ti.

Izbor vođe U Marićevića jaruzi, vođstvo ustanka prvo je bilo ponuđeno Stanoju Glavašu, poznatom hajdučkom harambaši koji je već imao četu iskusnih boraca. Ali Glavaš je odbio, objašnjavajući da njegovo vođstvo narod ne bi dobro prihvatio. Tvrdio je da će narod reći: „U hajduka niti ima kuće ni kućišta, i sutra, kad Turci navale, on će u šumu, a mi ćemo ostati na mejdanu, da nas Turci robe i haraju.”

Posle toga, uloga vođe ponuđena je knezu Teodosiju Marićeviću iz Orašca. Ali ni on nije hteo. Bojao se neuspeha:

"Hajduku mogu knezovi kojekako izgraditi oproštenje; ali ko će knezovima pomoći ako se vrate Turci?", pitao je on.

Tada se opet za reč javio Stanoje Glavaš i predložio čoveka koji nije bio ni knez ni hajduk, nego trgovac, blizak narodu, ali već poznat kao junak i kao čovek odlučan - Karađorđa.

Preludij: 1801: Ubistvo Hadži Mustafa-paše i preuzimanje vlasti dahija u Beogradskom pašaluku. 1803: Seča knezova - krvavi obračun dahija sa srpskim prvacima. 14. februar 1804: Skupština u Orašcu i izbor Karađorđa za vođu ustanka.

Početak i usponi:

Februar-mart 1804: Prve pobede ustaničke vojske - oslobođeni Rudnik, Smederevo i Beograd.

1804: Haos u Osmanskom carstvu i pregovori sa Bećir-pašom.

1805: Pojava Hafiz-paše i poraz njegove vojske na Ivankovcu.

1806: Velike osmanske vojske kreću prema Srbiji - bitke na Mišaru i Deligradu.

decembar 1806: Ičkov mir - delimična srpska autonomija.

Rat sa Rusijom i osmanske ofanzive:

1807: Rusko-turski rat i odbijanje Ičkovog mira od strane Srba.

1807: Oslobođenje Beograda i zajedničke srpsko-ruske pobede.

1809: Oslobođena cela teritorija Beogradskog pašaluka i delovi susednih oblasti.

1809: Srpski poraz na Čegru i prekid saradnje sa Rusijom.

1812: Bukureški mir - Rusija priznaje osmansku vlast nad Srbijom, ali sa odredbama o srpskoj autonomiji.

Kraj ustanka i egzodus:

1813: Osmanska ofanziva i pad svih srpskih uporišta.

Septembar 1813: Prelazak Karađorđa i vođa ustanka u Austriju i Rusiju.

Autor: A.A.