Vaskršnji post sve bliži, a evo kako je postio patrijarh Pavle: Kuvano zelje, kora hleba, mlaka voda, sveža jabuka... Ovo je njegova definicija posta

Vaskršnji post u 2026. godini traje od 23. februara do 11. aprila.

Reč je o pokretnom i najstrožem postu u Pravoslavnoj crkvi, koji je obavezan za sve pravoslavne hrišćane.

Međutim, kako ističu svi pravoslavni izvori, smisao posta mnogo je dublji od pažljivog biranja obroka. Pravi post je pre svega očišćenje srca, misli i dela - put ka smirenju i duhovnoj obnovi.

Uz telesni postoji i duhovni post

Patrijarh Pavle je govorio: "Stvarni post privodi čoveka smirenju. A u smirenju čovek stiče saznanje da spasenje leži jedino u Bogu, u njegovoj milosti. (…) Rasuđivanje znači dar razlikovanja onoga što je korisno, i onoga što je štetno, tamo gde je istina i tamo gde je laž."

On posebno naglašava da uz telesni postoji i duhovni post - sposobnost da iz srca iščupamo ono što je negativno i posadimo ono što je dobro.

Fejsbuk stranica "Patrijarh Pavle - Večna mu slava i hvala" podsetila je na to kako je on postio. Objavu prenosimo u celosti:

Nijednog čoveka nije osudio

"Naš sveti patrijarh Pavle je postio tako što je neprestano smiren bio, pa nijednog čoveka nije osudio! Sa molitvom bi zaspao i u zoru se budio! Njegova ishrana beše zdrava i prosta, nekoliko namirnica jeo je pomalo i dao definiciju uzdržanja i posta, do hrane mu bejaše najmanje stalo.

Nijedna mrvica hleba nije pala sa stola za kojim je patrijarh Pavle obedovao jer se stalno sećao gladi, bede i bola koji haraju svetom, tako je saosećao! Za njega je gozba bila kuvano zelje, kora hleba, mlaka voda, sveža jabuka, a u duši neprestano duhovno veselje, u srcu mir, u umu Jevanđeljska nauka!

Živeo je sa verom da nas očekuje večnost u kojoj ne postoji ništa materijalno, pa mu je život bio neprekidni post i telesno i duhovno postio je stalno!"

