AKTUELNO

Društvo

IZDATO HITNO UPOZORENJE ZBOG SNEGA! Padavine će biti sve jače, a u OVIM DELOVIMA Srbije će se formirati snežni pokrivač

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Tanjug/Nenad Mihajlović, Tanjug/Aleksandar Palijagić ||

RHMZ najavio prelazak kiše u sneg i formiranje snežnog pokrivača. U utorak južnije od Save i Dunava do 20 cm vlažnog snega i problemi u saobraćaju

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najnovijim upozorenjem na stvaranje snežnog pokrivača širom Srbije.

- Uveče u centralnim, istočnim i južnim krajevima se očekuje prelazak kiše u sneg koji će povremeno biti i jakog intenziteta, uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača, što može otežati saobraćaj pa se savetuje oprez. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina i delimično razvedravanje - navodi se u upozorenju, i dodaje:

Vreme narednih dana

- U utorak se očekuju nove snežne padavine i to u oblastima južnije od Save i Dunava. Očekuje se od 8 do 20 cm vlažnog snega, lokalno i više. Vlažan sneg jakog intenziteta može izazvati probleme u saobraćaju i lokalne poteškoće u prenosnim sistemima, uključujući smanjenu vidljivost i nakupljanje snega na putevima.

Autor: S.M.

#Padavine

#Reke

#Sneg

#Srbija

#Upozorenje

POVEZANE VESTI

Beograd

U BEOGRADU DANAS I DO 20 CM SNEGA! Kreće haos - upozorenje RHMZ na snazi do Božića: Padavine će napraviti totalni kolaps u Srbiji

Društvo

RHMZ IZDAO NAJNOVIJE UPOZORENJE: Očekuje se do 35 centimetara snega, a OVA tri dela Srbije su prva na udaru!

Društvo

NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ: Stižu snežni udari, popaljeni meteoalarmi, tri dela Srbije će biti pogođena

Društvo

Pripremite se za NOVE PADAVINE U BEOGRADU: Snežni pokrivač nastavlja da raste u celoj Srbiji, izdato još jedno upozorenje

Društvo

RHMZ UPOZORENJE: Očekuje se osetno zahlađenje i obilne padavine, evo gde će sneg dostići 20 centimetara

Društvo

NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ: Za vikend do 35 centimetara snega! Ovo je detaljna prognoza za naredne dane, evo gde će se NAJVIŠE ZABELETI