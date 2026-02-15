IZDATO HITNO UPOZORENJE ZBOG SNEGA! Padavine će biti sve jače, a u OVIM DELOVIMA Srbije će se formirati snežni pokrivač

RHMZ najavio prelazak kiše u sneg i formiranje snežnog pokrivača. U utorak južnije od Save i Dunava do 20 cm vlažnog snega i problemi u saobraćaju

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najnovijim upozorenjem na stvaranje snežnog pokrivača širom Srbije.

- Uveče u centralnim, istočnim i južnim krajevima se očekuje prelazak kiše u sneg koji će povremeno biti i jakog intenziteta, uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača, što može otežati saobraćaj pa se savetuje oprez. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina i delimično razvedravanje - navodi se u upozorenju, i dodaje:

Vreme narednih dana

- U utorak se očekuju nove snežne padavine i to u oblastima južnije od Save i Dunava. Očekuje se od 8 do 20 cm vlažnog snega, lokalno i više. Vlažan sneg jakog intenziteta može izazvati probleme u saobraćaju i lokalne poteškoće u prenosnim sistemima, uključujući smanjenu vidljivost i nakupljanje snega na putevima.

