SPREMITE SE ZA PROLEĆNO POMERANJE SATA Stiže najraniji prelazak na letnje računanje vremena – da li se konačno ukida?

Letnje računanje vremena u 2026. godini počinje u nedelju, 29. marta, kada se kazaljke na satu pomeraju u 2:00 na 3:00 časa, čime se prelazi na letnje vreme i gubi jedan sat sna. Ovo pomeranje dolazi u standardnom terminu poslednje nedelje marta, ali se u medijima često naziva „nikad ranije“ jer je raspored promena sve češće tema rasprava zbog mogućeg ukidanja ove prakse.

Kako funkcioniše pomeranje sata

Letnje računanje vremena podrazumeva da se u proleće sat pomera unapred za jedan čas kako bi se bolje iskoristila dnevna svetlost tokom toplijeg dela godine. U jesen se kazaljke vraćaju unazad za jedan sat i ponovo prelazi na zimsko vreme.

U 2026. godini letnje računanje vremena trajaće do 25. oktobra 2026, kada će se sat vratiti sa 3:00 na 2:00 i početi zimski režim.

Zašto uopšte postoji promena vremena

Sistem pomeranja sata uveden je kako bi se bolje koristila prirodna svetlost, odnosno da bi leti dan duže trajao u večernjim satima, a zimi jutra bila svetlija.

Danas se, međutim, sve češće postavlja pitanje opravdanosti ove prakse, jer mnoge studije pokazuju da su energetske uštede minimalne, dok se sve više govori o negativnom uticaju na bioritam i zdravlje ljudi.

Da li će pomeranje sata biti ukinuto

Evropska unija već godinama razmatra ukidanje sezonskog pomeranja vremena. Evropski parlament je još 2019. podržao ideju da se ova praksa ukine, ali države članice nisu postigle dogovor oko toga da li bi trajno ostalo letnje ili zimsko vreme.

Zbog nedostatka jedinstvene odluke, pomeranje sata se i dalje primenjuje u većini Evrope, uključujući i Srbiju koja prati evropski kalendar promena.

U međuvremenu pojedine države i organizacije ponovo pokreću inicijative da se promena vremena ukine, a neke najave govore o mogućim raspravama u narednim godinama, ali konačna odluka još nije doneta.

Dokle će trajati ova praksa

Za sada nema zvaničnog datuma kada bi pomeranje kazaljki moglo biti ukinuto, pa je gotovo sigurno da će se sat i dalje pomerati najmanje još nekoliko godina, sve dok EU ne postigne zajednički dogovor o trajnom vremenu.

Šta to znači za građane

Građani Srbije i većine evropskih zemalja i dalje će svake godine dva puta menjati vreme:

- poslednjeg vikenda u martu – sat unapred

- poslednjeg vikenda u oktobru – sat unazad

Iako se već dugo govori o ukidanju ove prakse, realnost je da će letnje računanje vremena i 2026. godine ostati na snazi, a eventualne promene zavise od zajedničke odluke evropskih država, koja još nije doneta.



Autor: Jovana Nerić