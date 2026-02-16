CRNI BILANS NA SRPSKIM PUTEVIMA: Za tri dana petoro poginulih, svaki treći kontrolisani kamion u prekršaju

Iako je početak godine doneo povoljnije stanje bezbednosti na putevima, poslednjih nekoliko dana obeležila je „crna statistika”. U periodu od samo tri dana na putevima u Srbiji poginulo je pet lica, dok je 30 osoba zadobilo teške telesne povrede, od kojih mnoge opasne po život.

Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije izneo je zabrinjavajuće podatke gostiju u jutarnjem programu. On je naglasio da se trenutno suočavamo sa složenim uslovima saobraćaja usled spajanja praznika i školskog raspusta, što je dovelo do pojačanih gužvi.

Alarmantni rezultati kontrole teretnjaka

Osvrćući se na akciju pojačane kontrole saobraćaja koja je završena u nedelju, a koja je bila fokusirana na vozače teretnih vozila i autobusa, Radenković je istakao da rezultati nisu ohrabrujući.

- U prvih šest dana kontrolisano je oko 9.500 vozača teretnih vozila i oko 1.000 vozača autobusa. Otkriveno je više od 7.100 prekršaja kod vozača kamiona i nešto više od 400 kod vozača autobusa - ​​rekao je Radenković.

Posebno zabrinjava podatak da je praktično kod svakog trećeg kontrolisanog teretnog vozila otkriven barem jedan prekršaj , što je porast u odnosu na ranije akcije. Najčešći prekršaji profesionalnih vozača odnose se na prekoračenje dozvoljenog vremena upravljanja vozilom, skraćivanje propisanih odmora, kao i tehničku neispravnost koja je uočena kod više od 200 teretnjaka.

Profesionalni vozači pod dejstvom alkohola

Iako za profesionalne vozače važi nulta tolerancija na alkohol, tokom akcije iz saobraćaja je isključeno čak 28 vozača kamiona i dva vozača autobusa jer su vozila pod dejstvom alkohola.

Radenković je ovakvo ponašanje ocenio kao „zaista nedopustivo”.

Brzina kao ubica broj jedan

Saobraćajna policija od 13. do 22. februara sprovodi novu akciju usmerenu na otkrivanje prekršaja koji najviše doprinose nastanku nezgoda. Prema rečima Radenkovića, ubedljivo najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda jeste neprilagođena brzina.

Pored brzine, fokus policije ostaje na kontroli vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i na korišćenju sigurnosnog pojasa. Radenković upozorava da nekorišćenje pojasa i dalje predstavlja veliki problem koji, iako ne uzrokuje nezgodu, drastično utiče na težinu posledica po putnike.

Iz MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da pođu od sopstvenog primera i poštuju propise, jer samo represivne mere policije nisu dovoljne da se sačuvaju životi.