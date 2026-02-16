AKTUELNO

'JEDAN SI OD RETKIH KOJI JE OVO ZASLUŽIO' Željko Mitrović čestitao istaknutom akademiku prof. dr Draganu Simeunoviću na ordenu: Ako smem sebi da dopustim, da izrazim svoj skromni stav... (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Jelena Simonović ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu dodelio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije, među kojima je bio i istaknuti akademik prof. dr Dragan Simeunović.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se na društvenoj mreži Instagram i čestitao prof. dr Draganu Simeunoviću na ordenu koji je dobio od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i tim putem mu poručio da je ponosan na njihovo prijateljstvo koje traje više od 25 godina.

Foto: Instagram.com

- Dragi prijatelju, ako smem sebi da dopustim, da izrazim svoj skromni stav, i od srca ti čestitam današnji orden, jer posle 25 gosina poznanstvam čvrsto sam ubeđen da si jedan od retkih profesora BU, ko je istinski zaslužio ovo najviše priznanje Republike Srbije. P.S. manje nesporazume i profi pribor opraštam - napisao je Mitrović.

Autor: D.Bošković

